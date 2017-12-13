В Баку состоялось первое заседание нового состава правления Caspian European Club.

На заседании первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев представил нового главного исполнительного директора Caspian European Club Мустафу Аббасбейли.

Председательствующий на заседании Мустафа Аббасбейли в свою очередь поздравил с избранием новых членов правления Caspian European Club и пожелал им дальнейших успехов в клубе.

Выборы членов правления проходили 15 ноября в ходе специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной здравоохранению (Caspian Energy Medical Forum). Право голосовать имели только члены Caspian European Club. Каждый кандидат, набравший свыше 50 голосов, получал возможность войти в состав членов правления Caspian European Club.

В ходе заседания Мустафа Аббасбейли рассказал о приоритетах, новых проектах и задачах, которые необходимо реализовать до конца 2018 года. Были представлены обновленные условия вступления в Caspian European Club, переименованы отраслевые клубы в комитеты и назначены новые руководители комитетов, также был утвержден устав правления клуба. «Дважды в месяц под председательством глав рабочих комитетов будут проводиться заседания Клуба в формате круглых столов. В рамках этих встреч члены правления расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются компании данных отраслей, и возможных путях их решения», - сообщил главный исполнительный директор Caspian European Club.

«15 декабря этого года состоится первый aзербайджано-грузинский бизнес-форум с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуном Гасановым. Также 20 декабря состоится 9-й CEO Lunch Baku с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджанской Республике Робертом Секутой», - добавил Мустафа Аббасбейли.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Рабочие комитеты, входящие в состав Caspian European Club

∙ INVESTMENT & CONSTRUCTION COMMITTEE - Айдын Рахманов

∙ ENERGY & INDUSTRY COMMITTEE - Нариман Маммадов

∙ TRANSPORT COMMITTEE - Рашад Аббасов

∙ TOURISM COMMITTEE - Эльшан Рагимов

∙ ICT COMMITTEE - Джабир Джумшудов

∙ AGROINDUSTRY COMMITTEE - Ильгар Нури

∙ BANKING & FINANCE COMMITTEE - Авни Демирчи

∙ INSURANCE COMMITTEE - Анар Байрамов

∙ MEDICAL COMMITTEE - Вюгар Эйвазов

∙ EDUCATION COMMITTEE - Сабина Алиева

∙ LEGAL COMMITTEE - Самир Гаджиев

∙ SME (SMALL & MEDIUM ENTREPRENEURS) COMMITTEE - Эльгар Багиров

Лада Евграшина, Г.Р.