Состоялось открытие Центра автоматического управления и контроля электрораспределительной сети Мингячевира - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра автоматического управления и контроля электрораспределительной сети города Мингячевир.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Баба Рзаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о деятельности Центра автоматического управления и контроля и созданных здесь условиях.

В электрическом хозяйстве регионов Азербайджана успешно продолжается цикл комплексных мероприятий по реконструкции. Эти мероприятия, в первую очередь, позволили удовлетворить потребности в электроэнергии, основательно улучшить снабжение районов электроэнергией, снизить нагрузки в электросетях, свести технические потери до минимума. В настоящее время энергетические сооружения в регионах нашей республики намного превосходят предыдущие как по своему современному виду, так и по техническим параметрам. Все эти новшества являются значительным вкладом в социально-экономическое развитие регионов. Осуществляемые мероприятия по реконструкции также играют важную роль в обеспечении неуклонно растущего спроса на электроэнергию. С каждым днем ускоряется и охватывает более обширную территорию модернизация распределительных сетей. В настоящее время в электрическом хозяйстве, находящемся в эксплуатации с 60-х годов прошлого века и пришедшем в совершенно непригодное состояние, происходят поистине революционные изменения. Новые сооружения играют большую роль в надежном обеспечении электроэнергией не только райцентров и крупных населенных пунктов, но и прилегающих сел. «Азеришыг» проводит последовательную работу для всесторонней поддержки мер, направленных на развитие промышленного и аграрного секторов, а также туризма в регионах. Реальность показывает, что работе по 11 мерам, охватывающим три стратегические цели, три приоритетных направления в области развития коммунальных услуг и касающимся данной структуры, уделяется максимальное внимание. Меры по реконструкции осуществляются в соответствии с прогнозом и динамикой спроса на электроэнергию на предстоящие 10 лет, то есть с планом действий, охватывающих 2015-2025 годы по ОАО «Азеришыг».

Было сообщено, что в Центре автоматического управления и контроля будет осуществляться работа по управлению сетью на всех этапах - от пункта закупки электроэнергии до пункта ее потребления, анализу баланса в режиме реального времени с определением технологических потерь, принятию превентивных мер, считыванию показаний счетчиков, виртуальной архивации параметров нагрузки по фидерам и линиям, выдаче технических условий посредством электронной карты на основании обращений абонентов, подготовке документов по подключению потребителей к электросети. Кроме того, центр сыграет исключительную роль в обеспечении контроля над бесперебойной и качественной электроэнергией в сетях высокого и низкого напряжения, мониторинге показателей потребления, проведении регистрации отключений и подключений в электрических сетях в режиме реального времени.

Для эффективной деятельности работников в центре созданы специальные помещения как для электроэнергетического оборудования, так и для служб контроля-мониторинга, автоматического управления, а также аварийной службы и службы обслуживания клиентов. Центрально-Аранское региональное управление по снабжению и продаже электроэнергии ОАО «Азеришыг» за прошедший период также реализовало комплексные меры по повышению уровня услуг 261 тысяче абонентов, охватывающих население численностью 1 миллион 200 тысяч человек по городу Мингячевир, Бардинскому, Тертерскому, Евлахскому, Кюрдамирскому, Агдашскому, Нафталанскому, Геранбойскому, Уджарскому, Агсуинскому районам. В Агсуинском районе были построены три 110-киловольные, а в Агдашском районе – восемь 35-киловольтных подстанций, установлены 490 новых трансформаторных пунктов, 5700 трансформаторных пунктов капитально отремонтированы. Кроме того, проведены 10,2 километра 110-киловольтных, 127 километров 35-киловольтных, 870 километров 6-10-киловольтных, 710 километров 0,4 киловольтных воздушных линий, 2300 километров самоизоляционных проводов. Также установлены 11 тысяч новых счетчиков и 51 тысяча счетчиков заменены новыми. В результате проделанной работы технические потери снизились с 13,5 процента до 11,1 процента, сбор за реализацию электроэнергии повысился с 65,5 процента до 94,1 процента.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Центр автоматического управления и контроля электрораспределительной сети города Мингячевир.

В заключение было сделано фото на память.