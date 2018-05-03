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Состоялось открытие 24-километровой части автомобильной дороги Xaчмаз-Худат после реконструкции и восстановления

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Состоялось открытие 24-километровой части автомобильной дороги Xaчмаз-Худат после реконструкции и восстановления

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем было сделано фото на память.

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