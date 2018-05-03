Состоялось открытие 24-километровой части автомобильной дороги Xaчмаз-Худат после реконструкции и восстановления

4 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 24-километровой части автомобильной дороги Хачмаз-Худат после реконструкции и восстановления.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях новой дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
Затем было сделано фото на память.