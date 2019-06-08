Состоялось официальное открытие VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца» - ФОТО

8 июня в отеле «Fairmont Baku» состоялась официальная церемония открытия VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца», организованного Обществом сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана (ОССХА). Наряду с местными специалистами в работе конгресса участвовали до 400 кардиологов и кардиохирургов из 15 стран мира.

Цель мероприятия заключается во внесении вклада в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, проведении обмена опытом с зарубежными специалистами, обсуждении последних новшеств медицинской науки в этой сфере.

Являющийся официальным медиа-партнером конгресса, на международном мероприятии, посвященном 96-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева зачитала письмо главы нашего государства участникам VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца» и XV конференции Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии.

Выступивший на мероприятии председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов отметил, что в нашей стране проводятся реформы во всех сферах, в том числе и в области здравоохранения, медицина развивается день ото дня. Он довел до внимания, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику здравоохранения великого лидера Гейдара Алиева, в этой сфере достигнуты значимые результаты.

«Проведение такого конгресса в нашей стране свидетельствует о том, что в Азербайджане подготовлены профессиональные специалисты в области сердечно-сосудистой хирургии. Целенаправленная политика великого лидера придала импульс развитию как других сфер медицины, так и кардиологии и кардиохирургии. В настоящее время в Азербайджане проводятся самые тяжелые, сложные операции. В результате политики Азербайджанского государства в сфере здравоохранения сформировались специалисты в области кардиологии. Большинство из них подготовлены в ведущих университетах Турции. Сегодня операции на сердце проводятся даже в регионах Азербайджана», – отметил он.

Говоря об истории развития кардиологии в нашей стране, заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев сказал, что еще в 1979 году впервые среди стран бывшего СССР в Азербайджане профессором Фикретом Зергерли была проведена операция на открытом сердце. Обратившись к истории азербайджанского здравоохранения, Э.Агаев довел до внимания, что по сравнению с первыми годами независимости положение в этой сфере изменяется в позитивном направлении. Он отметил, что благодаря дальновидности и авторитету общенационального лидера Гейдара Алиева, возвратившегося к политической власти по настоятельному требованию народа, была заложена основа для достижения важных результатов во всех сферах медицины, в том числе и в кардиологии. В результате внимания и заботы достойного преемника политического курса великого лидера – Президента Ильхама Алиева в Азербайджане создана современная медицинская инфраструктура. Большие заслуги в реализации ряда государственных программ принадлежат Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Заместитель председателя Правления Государственного агенства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова отметила, что развитие здравоохранения является одним из приоритетных направлений политики социальной направленности, успешно проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Н.Байрамова напомнила о том, что обязательное медицинское страхование, в настоящее время применяемое в качестве пилотного проекта в городе Мингячевир, Агдашском и Евлахском районах, со следующего года охватит всю территорию страны. Лица, проживающие на территориях применения обязательного медицинского страхования, обладают правом безвозмездного использования 1829 медицинских услуг, входящих в базовый пакет. В 2017-2018 годах в рамках пилотных проектов были проведены кардиохирургические операции 756 лицам. Продолжается подготовка пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию, которым может воспользоваться население. В пакет услуг войдут и сердечно-сосудистые операции.

Председатель ОССХА, доктор медицинских наук Кямран Мусаев отметил, что проведение VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца» является логическим результатом политики здравоохранения архитектора современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия в нашей республике вступила на путь стремительного развития именно благодаря вниманию и заботе общенационального лидера. Дальновидную политику великого лидера в этой сфере успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Профессор Кямран Мусаев отметил, что на заседании Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики VI Международный конгресс «Бакинские дни сердца» был признан как мероприятие, предоставляющее устойчивое медицинское образование, и конгрессу были даны 24 кредитных балла. «Это означает, что участвуя в конгрессе и соответствующих курсах можно набрать 24 из 48 кредитных баллов, требуемых в течение года. Практические занятия, проводимые для молодых специалистов, еще более увеличат научно-практическое значение «Бакинских дней сердца». В то же время, конгресс создаст возможность азербайджанским врачам обсудить с ведущими специалистами мира самые последние достижения в сфере кардиологии. Параллельно с VI Международной конференцией «Бакинские дни сердца» в нашей столице проходит и XV конференция Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии», - сказал К.Мусаев. Он отметил, что курсы, организованные в первый день конгресса, прошли очень плодотворно, особенно для молодых кардиологов.

Выступившие на мероприятии председатель Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, профессор Белхан Акпынар, председатель Объединения кардиологии тюркского мира Фирдовси Ибрагимов, председатель Азербайджанского кардиологического общества, профессор Тофиг Джахангиров отметили значение мероприятия, выразили уверенность в том, что конгресс внесет вклад в развитие этой сферы.

Конгресс продолжил работу в пленарных сессиях.

Отметим, что на утренней сессии, прошедшей под председательством специалистов Ибрагима Исаева, Руфуллы Абдуллаева, Эльшана Рзаева и Кямрана Ахмедова, состоялись обсуждения на тему «Врожденные пороки сердца». Было сообщено, что эта проблема в основном возникает в результате нарушений развития системы кровообращения во внутриутробный период. Сердце формируется как орган на 3-8 неделе внутриутробной жизни. Причиной врожденного порока может стать острая респираторная вирусная инфекция, грипп, корь, герпес и другие заболевания у матери в первые три месяца беременности, курение, прием запрещенных лекарств в период беременности, а также наследственные факторы. Отмечалось, что врожденные пороки сердца различны, однако наиболее распространены среди них такие формы как отверстия в перегородке между предсердиями и желудочками. Дети с врожденными пороками сердца отстают в развитии от сверстников, очень плохо набирают вес, часто болеют, быстро устают. У них возникает одышка, цианоз, истончаются кожные покровы. Лечение врожденных пороков сердца проводится в основном хирургическим путем, в некоторых случаях осложненные пороки лечатся медикаментозно.

Затем на сессии были заслушаны доклады на темы «Классификация митральных аннуляров. Проблема сегодняшнего дня», «Восстановление дегенеративной митральной пролапсной крышки. «Что делать?» и «Ремонт митральной крышки: в особенности направленной на инфективный эндокардит», состоялись прения.

Конгресс завершит работу 9 июня.

АЗЕРТАДЖ