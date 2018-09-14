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Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда

Сегодня в 00:18 ~ 1 минута на чтение 129
Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики по особому конституционному производству.

Как сообщили в АЗЕРТАДЖ из пресс-службы Конституционного суда, на заседании на основании запроса Кабинета Министров Азербайджанской Республики было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов».

Заслушав доклад судьи К.Шафиева по делу, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, заключение эксперта, изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что согласно статье 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» в соответствии со статьей 8.1.20 данного Закона для отнесения вклада к статусу охраняемого вклада его годовая процентная ставка не должна превышать установленный предел. Бонус, предоставляемый в связи со вкладом, не относится к годовой процентной ставке.

С учетом правовых позиций, отраженных в описательно-мотивировочной части данного Постановления, вклады, принятые с годовой процентной ставкой, превышающей установленный предел, и отнесенные к статусу вклада, охраняемого путем изменения условий вкладов после применения поправки (снижения процентной ставки), должны считаться охраняемыми вкладами.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.

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