1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции – ФОТО

Сегодня в 15:08 ~ 1 минута на чтение 262
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции – ФОТО

Находящийся с визитом в Стамбуле министр обороны Закир Гасанов 1 мая встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и ВС Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

262

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net