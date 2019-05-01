Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции – ФОТО

Находящийся с визитом в Стамбуле министр обороны Закир Гасанов 1 мая встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и ВС Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльшан Рустамов, Г.Р.