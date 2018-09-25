25 сентября при организационной поддержке Министерства образования состоялась презентация проекта Twinning «Поддержка усиления высшего образования в Азербайджане».

Цель конференции - проинформировать университеты и другие заинтересованные стороны о содержании проекта, который будет реализован при финансовой поддержке Европейского Союза в последующие два года.

В мероприятии приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, послы некоторых европейских стран, руководители высших учебных заведений и эксперты, участвующие в проекте.

Открывая мероприятие, министр образования Джейхун Байрамов заявил, что принимая во внимание тенденции и проблемы, наблюдаемые в мировом образовании, Азербайджан уделяет особое внимание роли образования в области развития человеческого капитала и реализации устойчивых мер в этом направлении.

Утвержденная в 2013 году Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджане заключается в создании системы образования, которая будет занимать лидирующие позиции в мире по своему качеству, основанному на компетентных преподавателях, современных технологиях и соответствующей инфраструктуре. Этот концептуальный документ, определяющий приоритеты нашего национального образования и основные тенденции развития образования, предусматривает равные и качественные образовательные возможности для каждого человека.

Министр также отметил, что с внедрением новых подходов и методологий при подготовке высококвалифицированных кадров, увеличением автономии высших учебных заведений, совершенствованием правил приема студентов, повышением эффективности карьерных центров, обслуживающих выпускников, а также увеличением научной деятельности в высших учебных заведениях были достигнуты значительные успехи.

Далее выступившие на мероприятии представитель Евросоюза Александра Нерисану, посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас, посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс, руководитель проекта ЕС Бруно Джурвале выразили удовлетворение сотрудничеством и рассказали о вкладе проекта в высшее образование.

Проект, запущенный в апреле этого года, реализуется консорциумом Министерства образования, Франции, Литвы и Латвии.