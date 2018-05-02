Состоялась презентация нового ресурса «Ильхам Алиев. Электронный сборник» - ФОТО

1 мая в Президентской библиотеке состоялась презентация нового электронного ресурса «Ильхам Алиев. Электронный сборник», отражающего жизнь и деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступивший на мероприятии директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что колоссальное собрание документов, накопленных в результате 15-летней деятельности Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего внутреннюю и внешнюю политику современного независимого Азербайджана, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, может быть доступно широкой аудитории только при использовании последних достижений современных информационных технологий. В ресурсе, состоящем из четырех глав, представлен не только полный текст напечатанных в прессе материалов о деятельности главы государства, но также собрана библиографическая информация.

Во второй главе ресурса в результате быстрого поиска пользователи смогут найти полный текст 1370 выступлений, речей, интервью, заявлений Президента Ильхама Алиева, охватывающих 2003-2018 года. Анализ других разделов данной главы показывает, что Президент Ильхам Алиев, сформировавший очень успешный внешнеполитический курс, в период с 2003 по 2018 год совершил 259 визитов в 50 стран мира. 31 из этих визитов связан с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Полная хроника этих визитов, полный текст выступлений, речей, интервью Президента Ильхама Алиева в связи с внешней политикой, законы, указы и распоряжения в связи с внешней политикой, а также материалы о визитах в зарубежные страны собраны в разделе «Внешнеполитическая деятельность».

В отдельном разделе ресурса размещены все материалы по государственным программам социально-экономического развития регионов, принятым главой государства. Из материалов данного раздела видно, что только в рамках последней Государственной программы, охватывающей 2014-2018 годы, Президент Ильхам Алиев 86 раз посетил 57 районов Азербайджана и подписал семь указов, 305 распоряжений, связанных с исполнением этой программы. До завершения программы остается еще 8 месяцев, то есть, количество документов, связанных с поездками в регионы и их социально-экономическим развитием, естественно, будет расти.

Отдельный раздел в этом ресурсе посвящен Государственной программе социально-экономического развития Баку и его поселков. Из материалов данного интерактивного раздела видно, что Президент Ильхам Алиев подписал 107 указов и распоряжений по развитию различных сферах Баку и его поселков.

В Президентской библиотеке также создаются другие электронные ресурсы, чтобы облегчить читателям использование колоссального количества документов, созданных в результате деятельности Президента Ильхама Алиева. К таким ресурсам относятся электронные библиографические показатели подписанных главой государства и изданных в периодической печати 3616 законов, 3662 указов и 9740 распоряжений, а также 4127 постановлений Кабинета Министров, охватывающие 2003-2018 годы.

Маил Ахмедов отметил, что электронная версия летописи жизни Президента Ильхама Алиева, полного текста речей, выступлений, интервью, отражающих масштаб проводимой главой государства работы по динамичному развитию социально-экономической и гуманитарной сфер страны, повышению ее авторитета на международной арене, написанных о нем книг и статей, библиографии, объединенные в едином электронном пространстве и представленные в виде сборника, значительно упрощает работу пользователей и делает его более доступным.

Было отмечено, что первая глава полного текста электронного издания «Ильхам Алиев. Электронный сборник» называется «Жизнь и деятельность» и состоит из пяти разделов.

В первом разделе под названием «Биография» представлена краткая биографическая справка.

Раздел под названием «Хронология» состоит из двух подразделов. В первом подразделе опубликована хронология, отражающая жизнь и деятельность Президента Ильхама Алиева в 1961-2003 годах. В этом разделе в хронологической последовательности отражена деятельность Ильхама Алиева как президента Национального олимпийского комитета и вице-президента Государственной нефтяной компании в период до президентства.

Хронология событий, охватывающих период президентства главы государства в 2003-2018 годы, собрана во втором подразделе по отдельным годам.

В разделе «Награды» опубликован список высоких наград и почетных званий, которых Президент Ильхам Алиев удостоен, начиная с 2003 года. Материалы данного раздела представлены под заголовками «Ордена», «Медали и почетные знаки», «Почетные научные звания», «Почетные звания и награды», «Награды спортивных организаций».

Избранные мысли из выступлений и речей Президента Ильхама Алиева как главы государства с 2003 года на различных мероприятиях, трибунах международных организаций собраны в 26 направлениях под заголовком «Цитаты».

В разделе «Мысли знаменитых» собраны ценные мысли о главе нашего государства ряда глав государств, видных государственных деятелей, руководителей авторитетных международных организаций.

Вторая глава электронного издания называется «Президент Азербайджанской Республики». Глава состоит из 7 разделов. Первый раздел называется «Речи, выступления, доклады, интервью, заявления». B этом разделе в различных подразделах в распоряжение пользователей переданы полные тексты речей, выступлений, докладов, интервью и заявлений Президента Ильхама Алиева в течение 2003-2018 годов.

Второй раздел называется «Хроника ежедневной деятельности».

Третий раздел называется «Внешнеполитическая деятельность» и состоит из четырех глав. Первая глава называется «Хроника внешнеполитической деятельности», вторая глава – «Речи, выступления, заявления, интервью», третья глава – «Хроника законов, указов и распоряжений в связи с политической деятельностью», а четвертая глава – «Фотохроника визитов в зарубежные страны». B этом разделе охвачены приоритеты внешнеполитического курса, основа которого заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время успешно продолжаемого Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, все моменты сбалансированного политического курса.

Четвертый раздел называется «Нефтяная дипломатия». Этот раздел разбит на главы. Первая глава называется «Ильхам Алиев – первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (30 aпреля 1994 – 4 aвгуста 2003)». Вторая глава - «Ильхам Алиев – премьер-министр Азербайджанской Республики (5 aвгуста 2003 – 15 октября 2003)». Третья глава - «Ильхам Алиев – Президент Азербайджанской Республики (с 15 октября 2003 года)». B разделе отражена работа, проведенная с 1994 года в сфере реализации нефтяной стратегии, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время успешно продолжаемой Президентом Ильхамом Алиевым.

Пятый раздел называется «Олимпийское движение». Раздел состоит из девяти глав. Первая глава называется «Спорт и Олимпийское движение в Азербайджане», вторая глава – «Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана», третья глава – «Участие азербайджанских спортсменов в Олимпийских играх», четвертая глава – «I Европейские игры «Баку-2015», пятая глава – «Игры исламской солидарности», шестая глава – «Созидательная деятельность НОК», седьмая глава – «2012 год – «Год спорта», восьмая глава – «Международные соревнования». В девятой главе под названием «Электронные книги» собраны электронные версии книг о спорте и Олимпийском движении.

Шестой раздел называется «Социально-экономическое развитие регионов». Раздел охватывает принятые программы по социально-экономическому развитию регионов в 2004-2008 годах, 2009-2013 годах и 2014-2018 годах. Материалы о государственных программах, представленных в отдельности, собраны и представлены пользователям под заголовками «Официальные документы», «Государственные мероприятия» и «Поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в регионы».

Последний раздел второй главы называется «Социально-экономическое развитие Баку и пригородных поселков». Материалы раздела сгруппированы под заголовками «Государственные программы», «Официальные документы» и «Государственные меры». Под заголовком «Государственные программы» собраны материалы программных мер по социально-экономическому развитию Баку и пригородных поселков, охватывающих 2006-2007 годы, 2011-2013 годы и 2014-2016 годы. B этом разделе применена поисковая система по направлениям развития Баку и пригородных поселков.

В третьей главе электронного издания под названием «Развитие – наша цель» собраны электронные версии всех изданий многотомника (56 томов) Президента Ильхама Алиева «Развитие – наша цель». B этих томах отражены речи, выступления главы государства о внутренней и внешней политике, укреплению экономического потенциала, армейскому строительству, социально-экономическому развитию регионов и других сферах общественно-политической жизни нашей страны, материалы о встречах, письма.

Последняя глава электронного издания называется «Библиография» и состоит из разделов «Книги» и «Статьи». В разделе «Книги» даны библиографические описания книг, автором которых является Президент Ильхам Алиев, и книг, написанных о нем, на азербайджанском и русском языках. В разделе «Статьи» отражена библиография статей о Президенте Ильхаме Алиеве на азербайджанском, русском и английском языках.

Издание «Ильхам Алиев. Электронный сборник» регулярно обновляется.

Выступивший на мероприятии заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Арастун Мехдиев сказал, что представленный проект тесно связан с сегодняшней жизнью современного Азербайджана, является богатым системным источником, отражающим динамичное развитие нашей страны. «Ясно, что в последние годы мы рассказываем о высокой динамике развития в социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни Азербайджанской Республики. В различных обсуждениях обращаем внимание на разнообразные сферы жизни Азербайджана, и, анализируя протекающие там процессы, доводим это до внимания общественности, выносим на международную арену. Гармония этих событий, протекающие процессы наглядно свидетельствуют о том, что государственная политика полностью соответствует интересам граждан Азербайджана. Не случайно, что благодаря особой атмосфере, созданной в нашей стране, протекающих процессов, на президентских выборах, проведенных 11 апреля этого года, абсолютное большинство азербайджанского народа вновь отдало голоса за Президента Ильхама Алиева. После переизбрания Президента Ильхама Алиева в каждом из нас укрепилась уверенность в продолжении политического курса, проводимого в нашей стране. Обратившись сегодня к общественно-политической, социально-экономической, культурной сфер жизни страны, мы видим, что укрепление день ото дня общественно-политической стабильности, социально-экономические преобразования, как логический результат проводимых коренных реформ, позитивно влияют на настроение населения. Эксперты, желающие исследовать какую-либо сферу жизни Азербайджана, дать оценку этому, прежде всего должны изучить сущность государственной политики. Автором, инициатором и первым главным исполнителем государственной политики, конечно же, является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не обратившись к его деятельности, не изучив аспекты государственной политики, проводимой в стране, невозможно выразить мнение о различных сферах жизни Азербайджана. С этой точки зрения представленный портал является очень важным источником. Ведь, как было отмечено, в этом портале отражены, систематизированы все сферы деятельности Президента Азербайджана. Здесь в хронологическом порядке системно собраны все материалы, связанные со сферами внутренней и внешней политики, нефтяной дипломатии, ненефтяного сектора, развития регионов, спорта, культуры, образования и др.».

Арастун Мехдиев отметил, что сегодня Азербайджан – государство-лидер региона. Наша страна играет важную роль в реализации глобальных проектов, организации международных мероприятий, более интенсивно проводимых в последнее время. Конечно, все это – проекты и мероприятия, осуществляемые по инициативе и под руководством главы нашего государства.

Официальный представитель Администрации Президента сказал, что наряду с экспертами, желающими узнать Азербайджан и объективно представить нашу страну, есть люди, во многих случаях выступающие с предвзятой позиции, искажающие информацию, стремящиеся использовать это в своих интересах. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы в информационной борьбе представлять более полную и объективную информацию об Азербайджане. Конечно, наряду с печатью, большая ответственность в этом ложится и на наших ученых, исследователей.

Арастун Мехдиев выразил уверенность в том, что как и прежние проекты Президентской библиотеки, этот портал сыграет важную роль в изучении различных сфер жизни нашей страны.

АЗЕРТАДЖ