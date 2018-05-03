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Состоялась презентация книги «Рамиз Мехтиев. Библиография» - ФОТО

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Состоялась презентация книги «Рамиз Мехтиев. Библиография» - ФОТО

3 мая состоялась презентация книги «Рамиз Мехтиев. Библиография», изданной Министерством культуры и Национальной библиотекой на азербайджанском, русском и английском языках, а также одноименной электронной информационной базы.

В мероприятии, прошедшем в Национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде, приняли участие депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры.

Во вновь составленную фундаментальную библиографию о руководителе Администрации Президента Азербайджанской Республики, академике Рамизе Мехтиеве, были добавлены материалы последних 10 лет. В книгу вошли книги, изданные в эти годы на азербайджанском, русском, английском, турецком и других иностранных языках, а также научно-публицистические статьи, опубликованные в материалах научных конгрессов, сессий, конференций и в периодической печати, а также его выступления и интервью.

На мероприятии ректор Азербайджанского университета языков, академик Кямал Абдулла отметил, что изданная из серии «Выдающиеся личности Азербайджана» книга имеет большое значение. «В этом издании в целом нашло отражение образ академика Рамиза Мехтиева, как выдающегося научного и государственного деятеля. Эта книга является не только изданием, где отмечены труды Рамиза муаллима, это – аналитический исследовательский труд, взгляд на многостороннее творчество академика. В этом труде исследован и сгруппирован вклад внесенный академиком в историю философии, обществоведения Азербайджана. В книге нашли отражение не только труды, написанные академиком, но и публикации о нем, о его трудах. Этот труд фактически является летописью эпохи. Это – и духовная, и культурная, и общественная летопись переходного периода Азербайджана от несамостоятельности к независимости. На примере одной личности мы становимся свидетелями самых различных форм проявления этого перехода. После знакомства со всем этим, невозможно не удивляться работе, проделанной Рамизом Мехтиевым. Действительно, в результате титанического труда Рамиз муаллим, как подлинный подвижник науки, личность, работающая в государственной службе, завоевал грандиозные успехи. Рамиз Мехтиев, являющийся преданным и достойным продолжателем пути, определенного великим лидером для Азербайджана, и сегодня находится рядом с Президентом Ильхамом Алиевым, и как его соратник осуществляет созидательную работу».

Поблагодарив каждого, кто внес свой труд в издание книги «Рамиз Мехтиев. Библиография», Кямал Абдулла сказал, что эта книга будет изучаться и исследоваться в высших учебных заведениях, институтах академии.

На мероприятии директор Национальной библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, что первая библиография о Рамизе Мехтиеве была составлена по решению Президиума НАНА Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ), Центральной научной библиотекой НАНА и Республиканской национальной библиотекой имени М.Ф.Ахундзаде на азербайджанском, русском и английском языках. Эта фундаментальная научная библиография, вновь составленная Азербайджанской национальной библиотекой, еще более усовершенствована, в нее добавлены материалы последних 10 лет.

Было отмечено, что с целью освещения жизни и обширной общественно-политической деятельности ученого-философа, в библиографию включено «Предисловие» под названием «Выдающийся государственный деятель и ученый – обществовед», которое написал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли. В разделе «Государственные, научные и культурные деятели Азербайджана о Рамизе Мехтиеве» сопраны мнения и высказывания академиков Акифа Ализаде, Махмуда Керимова, Арифа Мехдиева, Асафа Надирова, Бекира Набиева, Агамусы Ахундова и других выдающихся ученых и общественно-политических деятелей. В раздел «Библиография трудов» вошли книги, научные статьи Рамиза Мехтиева, а также некоторые материалы информационного характера.

Труды выдающегося ученого и материалы о нем размещены в разделах «Основные даты жизни и научно-общественной деятельности», «Издания, редактором, научным консультантом и ответственным за выпуск которого он является» и «О жизни, общественно-политической деятельности, трудах». Впервые в библиографическом пособии собраны труды академика из около 30-и национальных библиотек мира. Вошедшие в библиографию материалы размещены в хронологической последовательности и сгруппированы в алфавитном порядке.

Затем участникам мероприятия была представлена подготовленная электронная информационная база о Рамизе Мехтиеве.

Мероприятие продолжилось обсуждениями, посвященными книге «Рамиз Мехтиев. Библиография».

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