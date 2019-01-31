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Состоялась презентация книги «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» академика Рамиза Мехтиева

Сегодня в 14:28 ~ 5 минут на чтение 414
Состоялась презентация книги «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» академика Рамиза Мехтиева

«Наши историки, философы, литературоведы, культуроведы не должны забывать и о том, что нет необходимости бояться или сторониться наследия прошлого. Необходимо принимать его как есть, объективно показывать позитивные стороны и недостатки и доводить их до общественности на основе справедливой оценки».

Эти слова принадлежат руководителю Администрации Президента Азербайджанской Республики, академику Рамизу Мехтиеву.

30 апреля в Азербайджанском университете языков состоялась презентация очередной новой книги академика Рамиза Мехтиева - «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов».

Новая книга является продолжением и неотъемлемой составной частью цикла работ академика Рамиза Мехтиева, изданных в последние несколько лет и считающихся настоящим событием в историковедении Азербайджана.

Открывший мероприятие ректор университета, академик Камал Абдулла отметил, что, наряду с общественно-политической деятельностью, академик Рамиз Мехтиев является автором ряда солидных исследовательских трудов, составляющих идеологические основы Азербайджанского государства. Он подчеркнул, что книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов», как и предыдущие фундаментальные исследования академика, имеет большое научное значение.

«Новая книга академика Рамиза Мехтиева, основанная на научных фактах, является очень ценным исследовательским трудом, содержащим глубокие мысли и суждения с точки зрения устранения многочисленных ошибочных взглядов и комментариев, касающихся периода ханств. Сборник, в который входят в общей сложности 22 оригинальных документа, является солидным исследовательским трудом, посвященным политическому анализу и исторической оценке периода ханств. Труд имеет большое значение с точки зрения изучения философии истории Азербайджана. Книга должна изучаться не только как исторический труд, но и как социально-философское произведение. Этот фундаментальный труд, являющийся результатом обширной и всесторонней научно-исследовательской работы, - новый научный и объективный взгляд на период ханств», - отметил К.Абдулла.

Ректор подчеркнул, что новая книга академика Рамиза Мехтиева может считаться дорожной картой для ученых-историков.

Академик Камал Абдулла довел до внимания, что этот труд, созданный на основе богатых архивных материалов, важных исторических источников, всесторонних сравнений, глубокого анализа, является большим вкладом в наше историковедение.

Заведующий кафедрой азербайджанской литературы университета Мухтар Иманов отметил большое научное, политическое и философское значение труда.

«Книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов», отражающая позицию академика Рамиза Мехтиева как ученого и гражданина, является событием в нашем историковедении», - подчеркнул он.

По словам М.Иманова, автор впервые проанализировал этот период с политической и исторической точек зрения в новом по сути контексте, внес ясность во многие неосвещенные моменты, постарался сломать стереотипы, сформировавшиеся на протяжении десятилетий. В то же время, затронув актуальные проблемы нашего историковедения, связанные с этим периодом, он показал пути их оптимального решения, подчеркнул он.

По мнению М.Иманова, книга является важным научным шагом по оцениванию периода ханств, считающегося одним из самых болезненных и чувствительных этапов истории Азербайджана, на основе неизвестных доселе нашему историковедению политических документов. «Автор на основании фактов и надежных научных источников, архивных документов выражает отношение к ряду важных проблем, событий и личностей периода ханств, которые до сих пор являются предметом серьезных научных споров, вносит ясность в вопросы, препятствовавшие даче объективной оценки этому историческому этапу. Сопровождаемые соответствующими комментариями и разъяснениями документы, представленные в издании, имеют большое значение с точки зрения внесения ясности в реальную картину периода ханств», -  сказал он.

Доктор философии по политическим наукам Эльдар Амиров назвал книгу весомым вкладом в отечественное историковедение и ценным источником для молодых историков.

Он отметил, что эта книга, основанная на научных фактах, богатая мыслями и рассуждениями, имеет большое значение c точки зрения устранения многих неправильных толкований и интерпретаций периода ханств. Издание создаст широкие возможности для формирования более системного и объективного взгляда на этот вопрос в азербайджанском историковедении и общественном мнении, считает ученый.

«Академик Рамиз Мехтиев дал достойную политическую оценку периоду ханств, охватывающему примерно полувековой отрезок времени, этому неспокойному периоду, сопровождавшемуся феодальной анархией и нескончаемыми междоусобными войнами и приведшему, наконец, к разделению наших исторических земель», - считает ведущий научный сотрудник Национальной Академии наук Азербайджана Солмаз Рустамова-Тогиди.

В этой книге академик ссылается на ряд неопровержимых фактов, взятых из многочисленных источников, научной литературы, а также из источников на иностранных языках, сказала ученый.

Выводы Рамиза Мехтиева об этническом и политическом генотипе династии Гаджаров, основанные на авторитетных источниках, конкретных фактах, являются идеальными уроками по национальному историковедению с безупречной методологией, отметила также С.Рустамова-Тогиди.

«Благодаря этому труду Рамиза Мехтиева читатель впервые получает возможность взглянуть на период ханств Азербайджана в новой плоскости», - считает она.

Новая книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» академика Рамиза Мехтиева, имеющего большие заслуги в прогрессе современной азербайджанской государственности, своими фундаментальными научными изысканиями внесшего бесценный вклад в развитие исторической науки, обществоведения, философской мысли в Азербайджане, не только является ценным трудом, но и создает почву для проведения новых интересных изысканий, отметила ученый.

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