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Состоялась презентация документального фильма «Шахдаг. Царь-гора» - ФОТО

17 Апреля, 2019 в 23:32 ~ 2 минуты на чтение 636
Состоялась презентация документального фильма «Шахдаг. Царь-гора» - ФОТО

17 апреля в Бакинском конгресс-центре состоялась презентация документального фильма «Шахдаг. Царь-гора», снятого в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA из цикла документальных фильмов о национальных парках.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

До презентации фильма гости посмотрели выставку фотографий, сделанных режиссером фильма «Шахдаг. Царь-гора» Игорем Бышневым во время съемок.

На церемонии презентации также были продемонстрированы кадры нового фильма, повествующего о недавно созданном Гызылагаджском национальном парке, съемки которого ведутся и в настоящее время.

Выступивший на церемонии Игорь Бышнев, выразив признательность инициатору проекта «Шахдаг. Царь-гора» Лейле Алиевой, поделился с гостями впечатлениями о съемках фильма, которые продолжались в течение шести лет.

Игорь Бышнев подчеркнул, что в Азербайджане есть хорошие возможности для развития экотуризма.

В фильме повествуется о цели создания Шахдагского национального парка – самого большого на Южном Кавказе, о видах фауны, обитающих здесь, 108 из которых занесены в Красную книгу Азербайджанской Республики, о других эндемичных и истребляющихся видах и трансграничных кочевых животных, о различных видах флоры, характерных для данной территории, о ландшафте Шахдага, поражающего своим величественным видом, а также о существующих на территории горных лесных массивах глобального значения.

В рамках данного проекта IDEA в 2014 году широкой общественности был представлен документальный фильм «Ширванский национальный парк», в 2015 году – фильмы «Птичий рай – Акгельский национальный парк» и «Гейгельский национальный парк», в 2017 году - «Азербайджан. Спасение джейранов», а в прошлом году – «Абшеронский национальный парк». Предусматривается подготовка документальных фильмов о всех национальных парках нашей страны.

По инициативе Общественного объединения IDEA фильм «Шахдаг. Царь-гора» будет показан в высших учебных заведениях нашей страны, а также в Ресурсных центрах Баку и Гянджа. Показ документального фильма планируется также в других странах и в рамках различных международных мероприятий.

Основная цель созданного Общественным объединением IDEA цикла документальных фильмов о национальных парках заключается в пропаганде у нас в стране и за рубежом живописной природы Азербайджана, а также в донесении до внимания важности охраны окружающей среды.

АЗЕРТАДЖ

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