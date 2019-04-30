30 апреля при организации Министерства юстиции состоялась общественная презентация на тему «Внедрение и перспективы развития электронного суда в Азербайджане».

В мероприятии приняли участие руководство министерства, ответственные представители Администрации Президента, депутаты Милли Меджлиса, судьи, государственные обвинители и адвокаты, общественные деятели, члены Общественного комитета при министре юстиции и другие представители гражданского общества, руководители многочисленных СМИ, блоггеры, ученые и студенты.

Выступивший на мероприятии заместитель министра юстиции Азер Джафаров отметил, что в Распоряжении главы государства от 13 февраля 2014 года нашло отражение создание информационной системы «Электронный суд». За прошедший период проделана большая работа по внедрению данной системы с участием иностранных специалистов. В настоящее время система применяется в большинстве исполнительных структурах и судах страны, включая и Нахчыванскую Автономную Республику. Данная система охватывает весь процесс с момента предоставления права обращения в суд до завершения исполнения решений суда. Информационная система «Электронный суд», состоящая из многочисленных компонентов, объединяет в себе самые сложные механизмы. К тому же это длительный процесс.

Заместитель министра юстиции отметил, что в рамках работ, осуществляемых по применению информационной системы «Электронный суд» в Азербайджане, созданы единый интернет-портал судов, являющихся важными компонентами системы, а также личный электронный кабинет, единая база судебных решений и электронная система исполнения.

На мероприятии руководитель рабочей группы по информационной системе «Электронный суд», судья Рамин Гурбанов выступил с презентацией об инновационных возможностях этой системы, руководитель группы по электронной информации главного исполнительского управления Турал Мамедов – об электронизации работы по исполнению решений судов, старший консультант по информационным технологиям, международный эксперт Горан Эдстрем – об информационной безопасности в инфраструктуре электронной юстиции.

АЗЕРТАДЖ