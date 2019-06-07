Состоялась Международная конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики» - ФОТО

В продолжение ряда мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею корифея азербайджанской лингвистики, академика Афада Курбанова при совместной организации Министерства образования и Азербайджанского государственного педагогического университета прошла Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики».

Для участия в конференции в Азербайджан прибыли ученые-лингвисты из Турции, России, Сербии, Грузии, Финляндии, Северной Македонии, Казахстана, Литвы и других стран.

Участники международной научной конференции посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Затем участники конференции прибыли в Аллею шехидов, где почтили память героев Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

До начала пленарного заседания Международной научной конференции с участием иностранных и национальных лингвистов состоялась торжественная церемония открытия барельефа Афада Курбанова перед кафедрой «Азербайджанское языкознание», которую он возглавлял на протяжении 30 лет. Барельеф создали литовские скульпторы, и потому на церемонии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Азербайджане Валдас Ластаускас.

Открывая Международную научную конференцию, министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов рассказал о широкомасштабной научной и образовательной деятельности выдающегося лингвиста, тюрколога и общественного деятеля, автора современного азербайджанского алфавита Афада Курбанова.

Было отмечено, что период возрождения Азербайджанского государственного педагогического университета в 70-80-х годах связан с именем Афада Курбанова.

Затем с речью о жизни и творчестве ученого выступили ректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Джафар Джафаров, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук Национальной Академии наук Азербайджана, академик Теймур Каримли и директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу.

В ходе мероприятия был продемонстрирован короткометражный фильм о богатой научной и педагогической деятельности, общественно-политической деятельности Афада Курбанова.

Затем почетные гости из-за рубежа - профессор Российской академии наук, заместитель председателя Российского комитета тюркологов, академик Дибо Анна Владимировна, бывший председатель Ассоциации турецкого языка, руководитель Лингвистического центра Университета Хаджеттепе, профессор Шюкру Халук Акалын, заместитель председателя Народного собрания Нур-Султана, пофессор Жансеит Туймебаев, министр образования Республики Башкортостан Российской Федерации в 1998 году, профессор Фирдаус Хисамитдинова, заведующая кафедрой турецкого языка и литературы Тбилисского государственного университета, профессор Марика Джикия, член правления Института сербского языка Академии наук и искусств Сербии, профессор Марижа Диндич и другие рассказали о вкладе Афада Курбанова в науку языкознания.

Во время мероприятие была продемонствирована интернет-страница, отражающая деятельность Афада Курбанова на семи языках. В то же время состоялась презентация монографий Афада Курбанова «Общая лингвистика» и «Основы азербайджанской ономастики» на английском, русском, турецком и французском языках.

Отметим, что в целом конференция продолжила работу в цетырех секциях - «Общая лингвистика», «Тюркологическая лингвистика», «Ономалогия» и «Практическая лингвистика / Азербайджанский литературный язык» (современный азербайджанский алфавит).

На церемонии закрытия участникам были вручены сертификаты. Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с фотоколлажем книг и особыми стендами о обширной деятельности Афада Курбанова.

Напомним, что Афад Курбанов родился 10 января 1929 года в селе Кызыл Шафаг Калининского района Армянской ССР в интеллигентной семье.

Педагогическую деятельность начал в качестве директора и преподавателя азербайджанского языка в средней сельской школе, когда ему было 16 лет. А. Курбанов, прошедший славный путь от аспиранта до члена Академии наук Азербайджанской ССР и других международных академий и заместителя председателя Комитета советских тюркологов Академии наук СССР, заложил основу ряда областей лингвистики, создал филологическую научную школу азербайджанской лингвистики, ономастики, общей лингвистики, лингвистического анализа художественных текстов.

В 1969 году ему, как известному организатору науки, будучи заместителем председателя учебно-методических советов по азербайджанскому языку Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства просвещения Азербайджанской ССР, удалось впервые группировать языковые предметы, преподаваемые в высших учебных заведениях и создать систему их преподавания.

С именем Афада Курбанова в годы его работы ректором и заместителем председателя Президиума Совета ректоров высших школ Азербайджанской ССР в 70-80-х годах связаны расцвет и реконструкция Азербайджанского государственного педагогического университета, создание новых кафедр и первого в регионе военного факультета, строительство многоэтажного здания учебного заведения, а также повышение качества работы единственных в то время в республике советов по филологическим и педагогическим наукам, председателем которых он являлся.

В 1990 году, как депутат парламента Азербайджана, председатель Комиссии по азербайжанскому алфавиту и автор современного азербайджанского алфавита, А.Курбанов внес неоценимый вклад в реформу алфавита в стране.

Заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, профессор Афад Курбанов, возглавлявший кафедру лингвистики Азербайджана в Азербайджанском государственном педагогическом университете в 1979-2009 годах, является автором многочисленных монографий, учебников, которые стали самыми ценными жемчужинами мировой и национальной лингвистической сокровищницы. Богатое научное наследие выдающегося ученого оказывает сильное влияние на развитие творчества азербайджанских лингвистов.