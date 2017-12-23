Состоялась церемония закрытия проекта «Гянджа - культурная столица Содружества Независимых Государств - 2017» - ФОТО

21 декабря состоялась церемония закрытия проекта «Гянджа - культурная столица Содружества Независимых Государств - 2017».

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев, председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Иксанов и общественность города.

Церемония началась с показа видеоролика, посвященного мероприятиям, реализуемым в рамках проекта «Гянджа - культурная столица Содружества Независимых Государств - 2017», работе, проведенной за минувшие месяцы, и состоявшимся встречам.

Выступивший глава Исполнительной власти города Эльмар Велиев поприветствовал участников мероприятия, отметил, что этот год был одним из знаменательных для города Гянджа. Эльмар Велиев подчеркнул, что Гянджа не только является культурной столицей СНГ, в течение года она прошла большой путь развития, отметил, что эта работа была проведена в результате внимания и заботы главы государства о Гяндже и гянджинцах. Отметив, что Гянджа и впредь будет реализовывать грандиозные проекты, Эльмар Велиев поздравил участников мероприятия с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Гянджа всегда была культурным городом, выразил уверенность в том, что родина Низами всегда будет принимать активное участие в мероприятиях, проводимых в странах СНГ.

Исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств- участников СНГ Анатолий Иксанов отметил, что как культурная столица Содружества Независимых Государств - 2017, Гянджа развивается высокими темпами. Анатолий Иксанов выразил признательность руководству Азербайджана за высокий уровень организации мероприятий в рамках года культуры. Отметив, что за последние годы в Гяндже было сдано в эксплуатацию немало новых объектов, Анатолий Иксанов подчеркнул, что новое здание Гянджинской государственной филармонии является одним из величественных зданий, как по облику, так и по оснащению.

Затем Анатолий Иксанов вручил главе Исполнительной власти города Гянджа Эльмару Велиеву «Благодарность» за прекрасную организацию, а также успешную реализацию проекта «Гянджа – культурная столица Содружества Независимых Государств – 2017».

Татьяне Кокуйцевой из Беларуси, Махмедсалиму Абдукаримову из Таджикистана, Сергею Аронбаеву из Узбекистана и Майе Джафаргулиевой из Азербайджана была вручена международная премия «Союз дебютов». Награжденные выразили руководству Гянджи и Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ признательность за участие в данном проекте в городе Гянджа.

В заключение была показана концертная программа, посвященная церемонии закрытия проекта «Гянджа – культурная столица Содружества Независимых Государств – 2017». На концерте выступили Камерный оркестр Гянджинской государственной филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова, директор филармонии, народный артист Самир Джафаров, заслуженный артист Махир Мамедов, а также мастеров искусств из Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана.

Отметим, что на состоявшемся 16 сентября 2016 года в столице Кыргызстана Бишкеке 25-м юбилейном саммите Совета глава государств Содружества Независимых Государств город Гянджа был объявлен «Культурной столицей Содружества Независимых Государств» на 2017 год. Проведенные до сих пор местные и международные мероприятия позволяют говорить о том, что Гянджа с честью носила титул «Культурная столица государств СНГ 2017».

АЗЕРТАДЖ