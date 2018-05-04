Состоялась церемония презентации миниатюрной книги «Гейдар Алиев. Награды» - ФОТО

4 мая в Музее миниатюрной книги состоялась церемония презентации миниатюрной книги «Гейдар Алиев. Награды».

Выступившая на церемонии учредитель и создатель музея, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова отметила, что презентуемая книга издана по случаю 95-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув поддержку великого лидера в создании Музея миниатюрной книги, Зарифа Салахова сказала: «После того, как речь, произнесенная на церемонии инаугурации общенационального лидера Гейдара Алиева, была издана в качестве миниатюрной книги, 3 июня 1995 года состоялась церемония ее презентации в Национальной библиотеке. На мероприятии я организовала выставку 2000 миниатюрных книг из моей коллекции. Посмотрев выставку, Гейдар Алиев сказал: «Зарифа, все эти книги твои?». Я сказала, что да, но не все, здесь мы выставили 2000 книг, а в моей коллекции насчитывается 4000 книг. На выставке также был 10-томник Эриха Хонеккера. Тогда Германская Демократическая Республика уже не существовала. Я сказала, что, господин Президент, сегодня Германской Демократической Республики нет, но книги до сих пор сохранились. Великий лидер посмотрел на меня и сказал: «Да, книги остаются».

Зарифа Салахова отметила, что великий лидер с дальновидностью учел значение Музея миниатюрной книги для республики. Включение 2913 книг из коллекции музея в Книгу рекордов Гиннеса подтверждает эту дальновидность. С 1995 года по сегодняшний день изданы 36 миниатюрных книг, посвященных Гейдару Алиеву. Миниатюрная книга «Гейдар Алиев. Награды», презентация которой проходит, была издана Музеем миниатюрной книги в 2018 году в типографии «Индиго» тиражом 100- экземпляров. Книга размером 55х58 мм состоит из 356 страниц. В издании имеются 135 цветных фотографий.

Учредитель и создатель музея также проинформировала о филиалах структуры. Отметила, что в Нахчыванском филиале имеется 1119 книг, в Гянджинском - 1060, в филиале Лечебно-оздоровительного комплекса «Мархал» в городе Шеки - 650 книг.

Составитель и редактор миниатюрной книги «Гейдар Алиев. Награды» Асаф Гасанов в своем выступлении высоко оценил деятельность Музея миниатюрной книги. Говоря о миниатюрной книге, презентация которой проходит, Асаф Гасанов напомнил, что идея о собрании орденов и медалей, премий, почетных званий и издании их в виде книги после смерти великого лидера принадлежит начальнику секретариата Президента Азербайджанской Республики - помощнику Президента Диляре Сеидзаде. В 2004 году была подготовлена большая книга-альбом. Конечно же, возможности книги-альбома шире с точки зрения объема. «Миниатюрная книга, на церемонию презентации которой мы собрались является кратким содержанием книги-альбома. Зарифа Салахова сумела разместить в этой миниатюрной книге все основные моменты книги-альбома. А это - большое мастерство, профессионализм», - подчеркнул Асаф Гасанов.

Рассказывая о содержании книги, Асаф Гасанов довел до внимания, что Гейдар Алиев еще в советский период был награжден различными высшими орденами и медалями, а в связи с тем, что он был дважды удостоен звания Героя Социалистического труда, установлен его бюст в родном городе Нахчыване. В период деятельности в качестве Президента независимой Азербайджанской Республики, Гейдар Алиев был удостоен орденов и медалей ряда государств мира, а также многочисленных научных званий, различных почетных званий и премий. В этой книге рассказывается о высших орденах и медалях, высших премиях, которыми был награжден Гейдар Алиев. Эта информация собрана в разделах «Ордена и медали СССР, которыми награжден Гейдар Алиев», «Ордена и медали», «Почетные научные звания», «Почетные звания», «Премии».

Председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, заслуженный художник Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Ульвия Хамзаева напомнила, что, когда открывался филиал музея в Нахчыване, Зарифа Салахова к каждой книге относилась чутко. Она довела до внимания, что Музей миниатюрной книги прежде располагался в небольшом пространстве в Центральной библиотеке имени М.С.Ордубади. В результате внимания руководства Автономной Республики и предоставления Зарифой Салаховой филиалу новых экспонатов музей переехал в более достойное место - на второй этаж Дворца имени Гейдара Алиева. Презентуемая книга - большой подарок азербайджанским книголюбам. Зарифа Салахова делает большую работу.

Писать-публицист, заслуженный журналист, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова сказала: «Зарифа Салахова - необыкновенный человек. Каждая экспонируемая в музее книга хранит в сердце Зарифы ханум свою историю. Она может часами говорить о каждой из этих книг. Все эти книги - ее дети».

Выступившие пожелали Зарифе Салаховой успехов в деятельности Музея миниатюрной книги.

АЗЕРТАДЖ