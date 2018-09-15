Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО

15 сентября состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены делегации Турецкой Республики – Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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