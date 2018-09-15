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Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО

Сегодня в 13:48 ~ 1 минута на чтение 140
Состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО

15 сентября состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены делегации Турецкой Республики – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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