Состоялась церемония официальной встречи Президента Польши - ФОТО

В Баку 31 мая состоялась церемония официальной встречи Президента Польши Анджея Дуды, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в честь Президента Польши был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Польши.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Польши.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Польши поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Польши и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Анджею Дуде, члены польской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Польши сфотографировались для официального фото.

А.А., Э.Т.