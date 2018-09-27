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Состоится республиканский чемпионат среди школьников по разным видам спорта - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 13:31 ~ 1 минута на чтение 315
Состоится республиканский чемпионат среди школьников по разным видам спорта - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане планируется проведение республиканского чемпионата по разным видам спорта среди школьников.

Соответствующее решение приняли министерства образования, молодежи и спорта, Национальный Олимпийский Комитет, Федерация школьного спорта, сообщает 1news.az со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном чемпионату, отметил важность проведения подобных соревнований, которые положительно сказываются и на повышение качества образования в целом. 

В свою очередь, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что, как правило, спортсмены формируются со школьных лет, и проведение такого чемпионата важно для их формирования как профессиональных спортсменов.

Согласно положению и программе чемпионат пройдет в 2018-2019 учебном году. Школьники примут участие в соревнованиях по таким видам, как шахматы, волейбол, баскетбол, легкая атлетика.

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