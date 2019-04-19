Соратнику Пашиняна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

Главе Государственной контрольной службы при премьер-министре Армении Давиду Санасаряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 Уголовного кодекса Армении (Злоупотребление должностными полномочиями).

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу СНБ Армении.

Согласно ведомству, в рамках уголовного дела обнаружены доказательства того, что Санасарян не выполнил своих должностных обязательств, более того, использовал свое положение для продвижения предпринимательской деятельности.

В его отношении мерой пресечения избрана подписка о невыезде. Также орган предварительного следствия принял решение временно прекратить полномочия главы Государственной контрольной службы при премьер-министре, соответствующее предложение было отправлено Николу Пашиняну.

Предварительное следствие продолжает предпринимать действия для разностороннего, полного и объективного расследования.

Напомним, что 26 февраля начальник управления по контролю за госзакупками Самвел Адян и другой сотрудник Службы – специалист по медоборудованию Геворк Хачатрян – были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с предполагаемым вмешательством в тендер по поставкам медоборудования для гемодиализа.

Глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян же заявил ранее журналистам, что лично принимал на работу Самвела Адяна и Геворка Хачатряна (друг другу они приходятся двоюродными братьями) и считает их образцовыми сотрудниками.

А.А.