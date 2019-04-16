Соратник Пашиняна устроил 49 фальшивых виз, но его освободили

Некоторые проявления спонсорства, фактически, сохраняются и в новой Армении. Любимчики новых властей также получают привилегии, пишет газета «Жаманак».

«Согласно нашим сведениям, бывший оппозиционер Гарсеван Хачатрян, который прежде был близок и с Николом Пашиняном, в марте 2018 года был осужден за перевозку 49 лиц в Европу при помощи фальшивых шенгенских виз. Однако после революции, а конкретно – в июле 2018 года, он был освобожден. То есть человек, который «устроил» для 49 человек фальшивые визы, провел вне воли всего лишь 2 месяца, после чего был освобожден от ответственности», - отмечает издание.

А.А.