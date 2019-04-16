1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Соратник Пашиняна устроил 49 фальшивых виз, но его освободили

Сегодня в 11:43 ~ 1 минута на чтение 351
Соратник Пашиняна устроил 49 фальшивых виз, но его освободили

Некоторые проявления спонсорства, фактически, сохраняются и в новой Армении. Любимчики новых властей также получают привилегии, пишет газета «Жаманак».

«Согласно нашим сведениям, бывший оппозиционер Гарсеван Хачатрян, который прежде был близок и с Николом Пашиняном, в марте 2018 года был осужден за перевозку 49 лиц в Европу при помощи фальшивых шенгенских виз. Однако после революции, а конкретно – в июле 2018 года, он был освобожден. То есть человек, который «устроил» для 49 человек фальшивые визы, провел вне воли всего лишь 2 месяца, после чего был освобожден от ответственности», - отмечает издание.

А.А.

Telegram WhatsApp

351

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net