Соратник Пашиняна не против празднования Дня марихуаны

«Люди вольны отмечать то, что им интересно». Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении вице-спикер национального собрания от правящего блока «Мой шаг» Ален Симонян, комментируя празднование в Ереване группой молодых людей Международного дня марихуаны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, на площади свободы 20 апреля группа молодых людей отметила Международный день марихуаны. У них в руках были плакаты «Марихуана не делает человека плохим, а тюрьма – да» и другие.

В акцию вмешались полицейские, отметив, что тут играют дети, и их права в соответствии с Конституцией являются приоритетными. Они также подчеркнули, что употребление марихуаны – уголовно наказуемый поступок.

«Я не выдвигаю требование по приостановлению собрания, но оно должно проводиться без нарушения требований законодательства, чтобы 5-7-летний ребенок не заинтересовался этим», - заявил представитель полиции.

В конце концов, молодые люди прекратили свою акцию.

А.С., Э.Т.