Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшихся 25-27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и запросили разъяснения в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих озабоченность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и бессмысленной гибели людей. Они предупредили министров об опасностях эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать агрессивной риторики. Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов со всех сторон», - отмечается в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.



В этом контексте главы МИД подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и принятия дополнительных мер для снижения напряженности.

Министры договорились провести еще одну встречу до конца года. Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформируют Минскую группу ОБСЕ и Постоянный совет о ходе переговоров.



Во встречах сопредседателей МГ ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США) с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Они также встретились с генеральным секретарем ОБСЕ, заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и представителем итальянского председательства в ОБСЕ.

Эльшан Рустамов, Г.Р.