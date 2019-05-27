Сопредседатели МГ ОБСЕ находятся с визитом в регионе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся с визитом в регионе, написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в Twitter.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Ереване встретились с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.