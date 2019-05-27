1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Сопредседатели МГ ОБСЕ находятся с визитом в регионе

Сегодня в 14:59 ~ 1 минута на чтение 234
Сопредседатели МГ ОБСЕ находятся с визитом в регионе

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся с визитом в регионе, написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в Twitter.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Ереване встретились с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

Telegram WhatsApp

234

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net