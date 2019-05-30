Сопредседатели МГ ОБСЕ глубоко обеспокоены по поводу недавних жертв на линии соприкосновения войск

27-30 текущего года состоялся визит сопредседатели Минской группы ОБСЕ совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ в регион.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

27 мая в Ереване они встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 30 мая в Баку с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также они провели встречи с министрами иностранных дел и обороны обоих государств, а также представителями азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха.

Согласно заявлению, главная цель визита в регион – оценка развития ситуации на линии соприкосновения войск и границе, а также продолжение обсуждений, проведенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 29 марта в Вене и главами МИД двух стран в 15 апреля в Москве.

«Сопредседатели представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования, в том числе гуманитарных мерах и мерах безопасности.

Главы МИД двух стран приняли предложения сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой.

Они согласились сообщить подробности об указанной встрече в соответствующее время", - говорится в заявлении посредников.

Также сопредседатели глубоко обеспокоены по поводу недавних жертв и призвали обе стороны проявлять максимальную сдержанность в целях избежания эскалации.

1news.az