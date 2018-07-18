Сопредседатели добились серьезного продвижения в направлении становления учителями начальных классов - Мубариз Ахмедоглу

Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке качественно отличается от предыдущих.

Возможно, из-за того, что сопредседатели долгое время не занимались нагорно-карабахским урегулированием, они потеряли некоторые навыки, забыли кое-какие вопросы:

Сопредседатели распространили заявление с задержкой более чем на сутки. Распространение заявления МГ ОБСЕ после встреч между главами МИД и президентами Азербайджана и Армении превратилось в атрибут этих встреч. Задержка более чем на сутки справедливо вызывает вопросы. Сопредседатели не распространили заявления только после трехсторонней встречи президентов в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Потому что эта встреча была единоличной инициативой президента РФ В.Путина. Существуют различия в структуре, качестве заявления. Общий дух заявления не соответствует последним событиям в регионе нагорно-карабахского конфликта.

а) После последней встречи министров иностранных дел произошли серьезные изменения на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы.

б) Министерство обороны Армении распространило официальную информацию о том, что, открыв огонь в направлении Нахчывана, разрушили один из боевых постов Азербайджана

в) Премьер-министр Н.Пашинян сообщил, что армянские военнослужащие за 3-4 дня убили 3-4 азербайджанских военнослужащих, и это распространили все армянские СМИ.

г) Н.Пашинян заявил, что считает Нагорный Карабах составной частью Армении.

С армянской стороны также имеются потери.

Приравнивание вины Армении в связи с тем, что определением статуса Нагорного Карабаха роль МГ ОБСЕ сведена к нулю, и вины Азербайджана якобы за нарушение режима прекращения огня не присуще людям с нормальным мышлением. Для этого нужно быть армянином. Такое равнодушие сопредседателей МГ ОБСЕ на фоне проведения с обеих сторон значительного числа военных учений на линии соприкосновения войск и на государственной границе могут понять только психологи.

Если сопредседатели МГ ОБСЕ в своем последнем заявлении

ı. не хотели стать армянами,

ıı. не записывались на прием к психологу,

то в этом случае можно говорить о том, что у сопредседателей появилось желание стать учителями начальных классов. Сидящие перед ними министры иностранных дел являются учениками первого класса, и сопредседатели проводят им занятие в кабинете имеющей все условия школы в Нью-Йорке.

Затягивание нагорно-карабахского урегулирования сейчас привело к тому, что сопредседатели позорят себя. Насколько быстро сопредседатели завершат урегулирование, настолько им будет выгоднее. Если у них возникли трудности в урегулировании, то могут обратиться к азербайджанской армии.