Сокращения в компании «Газпром Армения» в основном коснутся «чернорабочего» сектора

В «Газпром Армения» планируются массовые сокращения из-за 15-процентного подорожания тарифа на поставляемый газ и того факта, что компания за счет своих внутренних ресурсов, по крайней мере, пока не будет повышать цену на газ для внутренних потребителей, пишет газета «Паст».

«По сведениям газеты, в компании «Газпром Армения» планируется сократить инспекторов, контролеров, уборщиков и такого рода не высокооплачиваемых сотрудников, то есть, в основном «чернорабочий» сектор, а о получающих высокий оклад «верхушках» - ни слова», - пишет газета.

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А.А.