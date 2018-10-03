Сокамерницы облили кипятком модель, пытавшуюся соблазнить инспектора Дорожной полиции – ФОТО

24-летняя Инстаграм-модель Кира Майер, которая получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейских, столкнулась с насилием со стороны сокамерниц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, в ходе потасовки одна из сокамерниц плеснула в Киру кипятком, после чего модель госпитализировали с сильными ожогами.

Напомним, что Пресненский районный суд Москвы (Россия) признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение неопасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти»). Процесс проходил без исследования доказательств, так как подсудимая полностью признала вину.

Кира Сергеевна из подмосковного Одинцова, студентка престижного Плехановского университета, в мае этого года на своем «Мерседесе» на Пресненской набережной попалась гаишникам. Документов у девушки не оказалось, так как она была лишена прав на 15 месяцев еще в ноябре. Девушка, вместо того чтобы подчиниться стражам порядка, начала биться в истерике и нанесла сотруднику полиции порядка десяти ударов по руке.

Также, по некоторым данным, прямо на Пресненской набережной «инстаграмщица» пыталась откупиться от инспекторов интимными услугами.

Сама обвиняемая попросила прощения у стражей порядка и заверила, что изменилась с момента ареста: «Я раскаиваюсь и приношу извинения. Я действовала под воздействием гнева, так как, к сожалению, в сильной форме переживаю эмоции». Тем не менее судья посчитала, что исправление Майер возможно только в условиях колонии и приговорила модель к одному году и шести месяцам колонии.

Тимур Рзаев

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