Согласован ряд положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспии

Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря согласовала ряд положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам 2-го заседания Рабочей группы, которое состоялось 16-17 апреля в городе Нур-Султан.

Открыл заседание министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность стоящих перед РГВУ задач и необходимость активизации работы над проектами пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, находящихся на рассмотрении сторон. Была отмечена значимость проведения первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане.

В переговорах приняли участие делегации всех пяти прикаспийских государств.

В рамках заседания стороны также провели обзор различных аспектов сотрудничества на Каспийском море и обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам V Каспийского саммита.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили глубокую признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации встречи.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в июле 2019 года в Исламской Республике Иран.

А.С., Э.Т.