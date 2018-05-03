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Согласован проект соглашения прикаспийских государств по транспорту

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 165
Согласован проект соглашения прикаспийских государств по транспорту

Эксперты из прикаспийских государств согласовали проект пятистороннего соглашения в области транспорта, сообщил замглавы Министерства транспорта РФ Виктор Олерский.

«С удовлетворением отмечаю, что на прошлой неделе эксперты всех прикаспийских государств завершили согласование этого важнейшего документа, который предполагается вынести на подписание в ходе предстоящего в этом году Каспийского саммита в Астане», - добавил он.

Дата встречи президентов прикаспийских государств согласовывается по дипломатическим каналам.

На этом саммите ожидается принятие Конвенции о правовом статусе Каспия.

Лада Евграшина, Г.Р.

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