Согласован проект соглашения прикаспийских государств по транспорту

Эксперты из прикаспийских государств согласовали проект пятистороннего соглашения в области транспорта, сообщил замглавы Министерства транспорта РФ Виктор Олерский.

«С удовлетворением отмечаю, что на прошлой неделе эксперты всех прикаспийских государств завершили согласование этого важнейшего документа, который предполагается вынести на подписание в ходе предстоящего в этом году Каспийского саммита в Астане», - добавил он.

Дата встречи президентов прикаспийских государств согласовывается по дипломатическим каналам.

На этом саммите ожидается принятие Конвенции о правовом статусе Каспия.

Лада Евграшина, Г.Р.