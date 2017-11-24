Соглашение с ЕС вызвало недовольство в Армении - СМИ

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС вызвало разногласия между представителями гражданского общества республики.

Об этом в среду пишет газета «Жоховурд», передает 1news.az.

По соглашению предусматривается формирование двусторонней платформы с участием представителей гражданского общества, и до 13 июня состав должен быть утвержден.

Как пишет газета со ссылкой на свои источники, представители гражданского общества Армении недовольны предлагаемым форматом.

Согласно проекту, в состав должны войти по 3 представителя гражданского общества, профсоюзов и организаций работодателей (в общей сложности – 9 человек).

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Более десятка стран ратифицировали соглашение - Армения, Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Финляндия, Германия, Финляндия, Словакия.

Документ вступит в силу только после того, как его ратифицируют все 28 стран-членов ЕС.

А.С., Э.Т.