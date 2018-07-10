Софи Тернер о финале «Игры престолов»: Он станет самым кровавым и жестоким в истории сериала - ФОТО

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов», заявляет, что заключительный сезон фэнтези-саги станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

«Это же «Игра престолов». Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей» - цитирует Esquire Софи Тернер.

В своем интервью Esquire актриса также отмечает, что рада тому, как завершается история Сансы Старк: «Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой-то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия».

Софи Тернер в роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов»

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В.Ф., Э.Т.