Соединенные Штаты продолжают поддерживать Азербайджан - Посольство

В Баку в пятницу, 4 июля, отметили День независимости США.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии выступил временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил, который напомнил, что США были рядом с Азербайджаном со дня приобретения им независимости.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать независимый, стабильный, Азербайджан, и я уверен, что, работая вместе, мы сможем построить

хорошее будущее для наших стран»,- сказал он.

Выступая на мероприятии, министр финансов Самир Шарифов сказал, что отношения между Азербайджаном и США развиваются на основе взаимных интересов

«Расширение политического диалога между Азербайджаном и США служит развитию отношений между двумя странами»,- сказал он, отметив, что Азербайджан активно поддерживает антитеррористические мероприятия, осуществляемые по инициативе США.

«США в регионе Южного Кавказа всегда придавали важное значение транснациональным энергетическим проектам, реализуемым по инициативе Азербайджана»,- сказал министр.

Самир Шарифов отметил, что оккупационная политика Армении является препятствием укреплению стабильности в регионе Южного Кавказа и развитию межгосударственных связей.

Он указал, что визиты на официальном уровне официальных лиц США в Азербайджан являются свидетельством тесных отношений.

«Азербайджан высоко оценивает отношение президента США к Азербайджану и поддержку его правительством реализации энергетических проектов»,- сказал министр.

Эльшан Рустамов, И.А.