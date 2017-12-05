Социальный проект: Солнечные дети - они такие же, как и все – ФОТО – ВИДЕО

В Баку реализован социальный проект, инициированный Ассоциацией просвещения семей Азербайджана.

Какие чувства переживаем, когда встречаем ребенка с ограниченными возможностями здоровья на улице – чувство жалости ли это по отношению к родителям, либо стыдливо отводим глаза?! Стоит также признать, что и сегодня общество не всегда правильно реагирует на появление ребенка-инвалида в детском саду или школе. И это серьезный просчет, оставшийся нам в наследство от советских времен, когда люди с ограниченными возможностями ютились в специализированных учреждениях. В целом же в обществе создавалось ложное впечатление, что их мало или нет вообще.

Социальный проект «Такие одинаковые разные дети», инициированный Ассоциацией просвещения семей Азербайджана и Союзом мам (Active Moms Club) нацелен на признание: дети с инвалидностью живут рядом с нами, они такие же, как и мы.

Цель данного проекта – воспитание инклюзивного общества, в котором все дети, независимо от физических и прочих возможностей, равны.

В рамках проекта «Такие одинаковые разные дети» был подготовлен фоторепортаж, организованы съемки ролика, к участию в которых были привлечены дети с синдромом Дауна. Они достаточно активно взаимодействовали с обычными детьми: вместе играли, общались, рисовали, играли на музыкальных инструментах.

Соцпроект позволил заглянуть в мир, в котором живут дети с ограниченными возможностями здоровья, узнать об их историях. Родители таких детей рассказали о том, как им повезло быть мамами и папами этих добрых и открытых миру малышей. Мы благодарны им за смелость и стойкость, за то, что не сдаются в ежедневной борьбе за будущее своего ребенка. За пример другим родителям, у которых, возможно, эта борьба только начинается.

Стоит отметить, что этот проект приурочен к созданию в Баку Клуба активных детей («Active Kids Club»). Одним из направлений данного Клуба станет предоставление возможности детям с особенностями качественно провести время с обычными детьми, общаться с ними и быть вовлеченными в развивающие занятия, игры, поездки. Для этого в Клубе будут созданы условия, к деятельности будут привлекаться специалисты.

Истории обычных необычных детей

Барсукова Дарья, 9 лет.

Рассказывает мама, Мая:

«Даша – желанный, долгожданный ребенок. Диагноз «синдром Дауна» прозвучал для нас как гром среди ясного неба. Растерянные, напуганные в глубине души, мы надеялись и верили, что это ошибка. Не может в нашей семье появиться ребенок с таким синдромом… Но ошибки не было, чуда не произошло. Эмоции отступили. Были дочка и мы – ее родители, в которых она нуждалась больше всего.

Наша Дашуля – очень внимательная, чуткая, заботливая, любознательная девочка. В любом коллективе – в садике ли, школе – ее окружают доброжелательность и какая-то особенная симпатия. Она воспитывает не только взрослых, но и детей своим поведением, своей добротой и открытостью. Не зря таких детей называют «солнечными». Они и правда как маленькие солнышки освещают нашу жизнь, делая нас добрее, лучше и чище».

Бекиров Тамерлан, 10 лет.

Рассказывает семья Бекировых – мама Медина и папа Первиз:

«Когда маленький Тамерлан появился на свет, мы поняли, что, несмотря на то, что дети с синдромом Дауна отличаются от своих сверстников, они не менее счастливы, чем все остальные.

Он такой притягивающий к себе, нуждался в нас, и жизни без него мы уже не представляли. Тамик (так ласково называют его родные) научил нас видеть сердцем, видеть главное, отличать важное от второстепенного.

У Тамика насыщенная событиями и людьми жизнь, он не сидит дома в четырех стенах. Сын ходит в кино, на театральные постановки, посещает праздники и другие мероприятия. По выходным – вылазки то в парк, то на природу, то в гости. У Тамерлана есть младшая сестра – Ясмин. Ей восемь лет, она очень любит своего брата, он у нее многому учится».

Азизов Эльдар, 8 лет.

Рассказывает мама, Саида:

«Счастливая беременность, долгожданное рождение сына. И – тишина. Мир сжался до микроскопических размеров частички под названием «хромосома».

Эльдар – наш самый любимый, счастливый мальчик. Он очень вежливый, заботливый, с ним легко и приятно, находит общий язык со всеми, с особенной нежностью относится к детям. Его особенность еще в том, что он невероятно солнечный и любвеобильный человек. Не разрешает в семье никому ругаться и обижается, если мы повышаем голос друг на друга. Очень сильно привязан к своей старшей сестре Медине (10 лет).

Мечтает с папой поехать на рыбалку, ищем подходящую для него удочку».

Торгованова Аля, 8 лет.

Рассказывает мама, Татьяна:

«Аля знает все буквы и цифры, но пока не читает. Любит читать стихи наизусть – может быть, не очень отчетливо, но с выражением. И танцевать, и в гости ходить, и на море ездить. Обожает детей.

Она постоянно в движении, бегает, танцует, улыбается, приносит нам много радости. Без нее наша жизнь была бы безликой, любим ее сильно, а она больше всех – бабушку. Бабушка занимается с ней и проводит рядом с Алей много времени.

У нее были проблемы со здоровьем, она родилась с пороком сердца, перенесла две операции. Сегодня могу с гордостью сказать: «Наша Аля – сильный человек».

Джафарзаде Фуад, 8 лет.

Рассказывает мама, Инна:

«Близкие и родные безумно радуются его успехам. Сам одевается, застилает самостоятельно постель, накрывает стол. Сейчас учимся зашнуровывать ботинки. Успешен в школе, у него отличная память, умеет читать, писать, считать. Гаджеты он обожает, и я с этим смирилась: у всех детей должны быть вредные привычки.

В этом году пошел в первый класс. Перенес операцию на сердце, снимался в документальном фильме, записался на курсы ковроткачества.

Я не скрываю, что воспитание сына – непростое дело. Но сегодня мы стараемся жить обычной жизнью, и у нас это стало почти получаться».

Инициативная группа проекта:

Организаторы - Ругия Ашрафли и Зарина Орудж

Съемочная команда – Simon Peter и MediSha

Благодарим за помощь в организации съемок Центр развития «Dassel»