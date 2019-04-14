Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии после подсчета 51% голосов

"На СДП приходится 18,7% голосов на парламентских выборах. Коалиционная партия получила 16,4% голосов, "Истинные финны" - 15,9%", Центр - 15,7% (правящая партия), "Зеленый союз" - 10,4%, остальные партии - менее 10%",- говорится в сообщении.

Таким образом, СДП получает в парламенте на текущий момент 40 мест (+6 мест), Коалиционная партия - 37 (без изменений), "Истинные финны" - 36 (теряют два места), правящая "Финляндский центр" - 33 места (теряет 16 мест), "Зеленые" - 19 (плюс четыре места).

Руководитель "Финляндского центра" Юха Сипиля признал, что партия оказалась главной проигравшей на этих выборах. В то же время руководитель СДП Антти Ринне считает, что результат для партии мог быть и лучше.

РИА Новости