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Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии после подсчета 51% голосов

14 Апреля, 2019 в 23:30 ~ 1 минута на чтение 333
Социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии после подсчета 51% голосов
Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии продолжает лидировать на парламентских выборах в стране, набирая 18,7% после подсчета 51,3% голосов, сообщает министерство юстиции страны.
 
"На СДП приходится 18,7% голосов на парламентских выборах. Коалиционная партия получила 16,4% голосов, "Истинные финны" - 15,9%", Центр - 15,7% (правящая партия), "Зеленый союз" - 10,4%, остальные партии - менее 10%",- говорится в сообщении.
 
Таким образом, СДП получает в парламенте на текущий момент 40 мест (+6 мест), Коалиционная партия - 37 (без изменений), "Истинные финны" - 36 (теряют два места), правящая "Финляндский центр" - 33 места (теряет 16 мест), "Зеленые" - 19 (плюс четыре места).
Руководитель "Финляндского центра" Юха Сипиля признал, что партия оказалась главной проигравшей на этих выборах. В то же время руководитель СДП Антти Ринне считает, что результат для партии мог быть и лучше.
 
РИА Новости
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