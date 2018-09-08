Сочинский успех: очередной триумф многовекторной политики - Newtimes.az

Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью «Сочинский успех: очередной триумф многовекторной политики».

Приводим данный материал без изменений:

«Обсуждения, проведенные главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым с президентом России Владимиром Путиным в Сочи вызвали широкий интерес. Содержание и итоги подписанных здесь соглашений показывают, что обе страны намерены и далее развивать стратегическое партнерство. Ни одна другая страна на Южном Кавказе не в состоянии осуществлять многовекторную внешнюю политику в таком масштабе. Азербайджан развивает отношения с Соединенными Штатами. Подготавливается новое соглашение о всестороннем сотрудничестве с Европейским Союзом. Отношения с Турцией находятся на высоком уровне. Динамично развиваются отношения с Ираном. Широкое сотрудничество налажено с Китаем. Конкретное содержание сотрудничества с Грузией хорошо известно всем. Определение взаимовыгодного сотрудничества и с крупным соседом – Россией – является жизненно важным вопросом. Справляется с этой задачей в регионе именно Баку. Поэтому достигнутые в Сочи договоренности являются историческими и вносят важный вклад в развитие Азербайджана как независимого государства. На этом аспекте проблемы необходимо остановиться несколько подробнее.

История и современность: принципы сотрудничества двух независимых государств

Встреча Президента Ильхама Алиева с российским лидером в Сочи дала плодотворные результаты. Ожидалось, что это событие будет представлять большой интерес для средств массовой информации и экспертов, потому что Азербайджан как лидер Южного Кавказа должен был определить перспективы развития отношений с Россией, которая географически расположена по соседству, является одним из ведущих глобальных игроков и с которой традиционно существовали исторические связи. Обсуждения и документы, подписанные президентами, показали, что официальный Баку выбрал достаточно рациональную, реалистичную и продуманную позицию. Следует признать, что этот момент вызывает раздражение у некоторых кругов.

Суть дела связана с недавними событиями в мировой политике и их влиянием на региональные процессы. В настоящее время геополитическая динамика стала настолько чувствительной и приняла такие оттенки, что реагировать на них стало гораздо сложнее. Принимая во внимание все факторы, Азербайджан проводит гибкую внешнюю политику. Внешняя политика Баку носит многовекторный характер. В установлении прочных отношений с США, Европой, Турцией, Китаем, Ираном и Россией демонстрируется ювелирная точность.

Если подойти к сочинской встрече сквозь призму данного критерия, то можно заметить, что руководство Азербайджана рационально подходит к развитию отношений с Россией. Примечательно, что в последнее время официальный Ереван несколько равнодушен к отношениям с традиционным союзником. Что стоит за этим, покажет время. Но существует истина: Баку продолжает строить отношения, которые имеют сбалансированное содержание и согласуются с взаимовыгодной формулой сотрудничества, и всегда использует выгоды от такого курса. Эту особенность можно четко проследить и в отношениях с Россией.

В Сочи в заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Регулярные контакты между главами государств наших стран придают динамизм нашим отношениям, отношениям, которые основаны на очень прочной базе. Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических партнеров. Они охватывают все сферы нашей жизни, и сегодня во время моего визита мы очень подробно обсудили многие аспекты наших двусторонних отношений, международную проблематику» (см.: Azərbaycan və Rusiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər / AZƏRTAC, 1 сентября 2018 г.).

В этих идеях фактически нашли свое отражение характер, цели и конкретный масштаб азербайджано-российских отношений. Прежде всего, это – отношения стратегического характера, то есть они рассчитаны на длительное время и определяются конкретными критериями и целями. А такое может иметь место только между двумя независимыми государствами. Россия не есть старший брат Азербайджана, да это и не предусматривается. С этой точки зрения некоторые эксперты как в России, так и в Азербайджане неуместно пытаются оценивать отношения между двумя независимыми государствами сквозь призму прежних советских времен. Но для этого нет никаких оснований. Лучший ответ подобным попыткам в заявлении для прессы дал Президент России Владимир Путин. Он открыто заявил: «Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга (см.: предыдущий источник).

«Дорожные карты»: приоритеты углубления и расширения отношений

По нашему мнению, эти идеи полностью отражают вышеупомянутые взгляды Президента Азербайджана. Стратегический характер сотрудничества между двумя государствами основан прежде всего на трех принципах: взаимной выгоде, добрососедстве и уважении интересов друг друга! Следовательно, здесь не может быть речи о желании какой-либо стороны использовать эти отношения для разрешения тех или иных внутренних проблем или совместных действий против какого-либо другого государства. Азербайджан – независимое государство, и его политика осуществляется в рамках суверенных прав.

Более того, а не занимают ли вышеупомянутые критерии центральное место в отношениях между Азербайджаном и США или Азербайджаном и ЕС? Президенты западных государств неоднократно отмечали, что отношения с Азербайджаном основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, добрососедстве и соблюдении интересов. Следовательно, отношения между Азербайджаном и любой страной (даже с братской Турцией) основаны исключительно на глубоком уважении национального суверенитета. В этом и заключается главная особенность, которая отличает Азербайджан как независимое государство от других стран региона, которые обрели независимость.

Все это еще раз показывает, что подписанные в Сочи соглашения и сделанные заявления служат развитию искренних отношений сотрудничества двух независимых государств с учетом исторической необходимости. Искать здесь какие-либо другие намерения было бы неправомерно и несовместимо с реальностью. Внешняя политика Азербайджана носит многовекторный характер, и для всех направлений действуют одни и те же принципы. С этой точки зрения, подписанные с Россией соглашения, охватывающие практически все сферы жизни, можно считать большим успехом внешнеполитического курса руководства страны.

Тем самым официальный Баку демонстрирует, что Азербайджан как независимое государство на современном историческом этапе в состоянии строить взвешенные, системные, объективные и взаимовыгодные отношения. Конечно, этот процесс будет продолжать расти и становиться все более и более насыщенным. В качестве признака этого мы можем указать на содержание соглашений, подписанных президентами в Сочи.

Эти соглашения касаются политики, культуры, экономики, транспорта, энергетики, технологий, автомобильного производства, права, образования и науки. В этом контексте можно вспомнить следующие слова Президента России В.Путина: «Убежден, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей. Именно на это нацелены подписанное с Президентом Азербайджана совместное заявление, а также солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений. Прежде всего отмечу План Действий по развитию ключевых направлений сотрудничества. Этот программный документ включил в себя так называемые дорожные карты по таким важным вопросам, как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов» (см.: предыдущий источник).

Здесь отражены как содержание, так и стратегическая цель отношений. Как видно, Москва воспринимает Азербайджан в качестве абсолютно независимого государства и уважительно относится к договоренностям, достигнутым им с другими крупными державами. Этот момент очень важен. В этой связи интерес вызвало то, что оба президента обсудили армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и высказали свое мнение по этому поводу. Президент России заявил, что сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован путем переговоров. В своем заявлении для прессы глава Азербайджана также особо подчеркнул важность обсуждений по урегулированию конфликта. Иными словами, этот вопрос напрямую связан с содержанием отношений между сторонами. Достижение такого результата, конечно, очень важно. Россия прекрасно понимает эту проблему Азербайджана и еще более усилит свою активность для ее решения.

Важным моментом было обсуждение на встрече двух лидеров вопроса о развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Президент Азербайджана заявил, что дальнейшее сотрудничество в этом направлении будет продолжаться. В настоящее время военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией составляет 5 миллиардов долларов США и ожидается, что эта цифра будет расти. Таким образом, два независимых государства будут продолжать налаживать военные связи в рамках взаимных интересов. И не важно, что у кого-то это вызывает беспокойство.

Все это свидетельствует о том, что визит Президента Ильхама Алиева в Сочи прошел с большим успехом и дал новый импульс развитию отношений между двумя соседними странами. В очередной раз азербайджанский лидер доказал, что, достигая конкретных договоренностей, он укрепляет независимую национальную государственность. Официальный Баку осуществляет конкретные дела. Другие государства также видят в Азербайджане независимое государство, стоящее за своими словами и предпринимающее реальные шаги».

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