Socar Trading SA поставит нефть на вьетнамский НПЗ Dung Quất

Вьетнамская «Bình Sơn Refining and Petrochemical Co Ltd» (BSR) 8 декабря подписала соглашения о поставках нефти с двумя торговыми компаниями - Glencore Singapore и Socar Trading SA для поставки нефти на НПЗ Dung Quất в течение 2018-25 годов, пишет сегодня портал vietnamnews.vn.

Согласно первоначальным соглашениям, Glencore Singapore будет поставлять по 2 млн баррелей сырой нефти (57 сортов нефти) каждый месяц в период с 2017-го по 2021 год.

Что же касается «торгового дома» Госнефтекомпании Азербайджана - Socar Trading SA, то он будет предоставлять на НПЗ по 3 млн баррелей нефти Azeri Light и 2 млн баррелей 56 других видов сырой нефти каждый месяц в период с 2018-го по 2021 год.

По данным издания, Socar Trading SA поставляла на этот НПЗ периодически, начиная с 2019 года, нефть (суммарно около 10,6 млн баррелей).

«Сотрудничество с ведущими мировыми поставщиками нефти является частью стратегии BSR по обеспечению долгосрочного предложения сырой нефти для НПЗ Dung Quất», - пишет вьетнамское издание.

Ожидается, что мощность завода Dung Quất, расположенного в центральной провинции Quảng Ngãi во Вьетнаме, возрастет с нынешних 6,5 млн тонн в год до 8-9 млн тонн в год в 2021 году после модернизации и расширения.

Этот НПЗ сможет принимать до 100 сортов сырой нефти.

Лада Евграшина, Г.Р.