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SOCAR Trading отметил 10-летие в рамках IPW - ФОТО

Сегодня в 13:30 ~ 1 минута на чтение 204
SOCAR Trading отметил 10-летие в рамках IPW - ФОТО

В Лондоне в рамках международной недели нефти (International Petroleum Week) прошло празднование 10-летия торгового дома Госнефтекомпании Азербайджана – SOCAR Trading.

SOCAR каждый год участвует в IPW, которое собирает руководителей и экспертов нефтегазовой отрасли со всего мира.

Как сообщил в недавнем интервью АЗЕРТАДЖ глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев, SOCAR Trading успешно осуществляет торговлю азербайджанской сырой нефтью, а также нефтью и нефтепродуктами третьих сторон.

Это позволило SOCAR Trading в 2017 году довести объем торгового оборота сырой нефти и нефтепродуктов до 108 млн тонн, причем 86 млн  тонн из данного объема пришлись на нефть и нефтепродукты третьих сторон.

«Таким образом, SOCAR Trading увеличила объем общей торговли сырой нефти и нефтепродуктов более чем вдвое за год, а объем продажи продукции третьих лиц – втрое. Это – большой успех компании, достигнутый в преддверии ее 10-летнего юбилея. Это достижение стало возможным, в основном, благодаря расширению офисов компании SOCAR Trading в Китае и Хьюстоне и увеличению рыночной доли по продаже дизельного топлива», - отметил Р.Абдуллаев.

Лада Евграшина, Г.Р.

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