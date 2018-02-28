«SOCAR Polymer» протестировал выпуск полипропилена на новом заводе в Сумгайыте

«SOCAR Polymer» осуществил демонстрационно-тестовое производство полипропилена на новом заводе в Сумгайыте, говорится в сообщении SOCAR.

В церемонии принял участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

«SOCAR Polymer» занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год, который будет введен в строй до лета 2018 года, и завода по выпуску полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год (сдача в эксплуатацию – в IV квартале 2018 года).

Суммарная стоимость проектов оценена в $750 млн, 60% финансирует ОАО «Газпромбанк» РФ.

Продукция предприятий «SOCAR Polymer», в основном, предназначена для экспорта.

Лада Евграшина, Г.Р.