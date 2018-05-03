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SOCAR Petroleum увеличивает число АЗС в Азербайджане

Сегодня в 18:52 ~ 1 минута на чтение 155
SOCAR Petroleum увеличивает число АЗС в Азербайджане

SOCAR Petroleum планирует довести число автозаправочных станций (АЗС) в Азербайджане до 29 в 2018 году, отмечено в информации компании в соцсетях.

Так, три новые АЗС будут расположены в Баку.

Одна из них уже построена в Пираллахинском районе и будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

Другая АЗС будет расположена в Ясамальском районе вблизи территории, известной как автомобильный рынок. Строительство этой станции также близится к завершению.

Еще одна АЗС строится в Бинагадинском районе у трассы Баку-Новханы.

Лада Евграшина, Г.Р.

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