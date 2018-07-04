«SOCAR Petroleum» начала розничную продажу на АЗС выгодного в ценовом отношении сжатого природного газа

ЗАО «SOCAR Petroleum» - дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана – 4 июля начала розничную продажу сжатого природного газа (Compressed Natural Gas, CNG) в виде привлекательного в ценовом отношении топлива на АЗС в Баку, говорится в сообщении ЗАО.

Использование CNG позволит каждому автовладельцу сэкономить 600 манатов на расходе топлива на каждые 10 тыс. км.

Стоимость 1 кубометра сжатого газа составляет 0,45 маната (45 гяпик).

«SOCAR Petroleum» сегодня ввела в эксплуатацию пункт заправки CNG на начальной точке автодороги Баку-Говсан, вблизи офиса ООО «BakuBus».

В течение августа-сентября 2018 года АО планирует увеличить число АЗС, торгующих CNG, и приступить к операциям по его продаже на собственных пунктах заправки топлива, расположенных в Сабунчинском районе Баку - на юго-западе Сабунчинского круга, в Хатаинском районе – на проспектах Бабека, Нобеля, Забратском шоссе, а также на правой части автодороги Сабунчи-Забрат.

«До конца текущего года к числу АЗС компании «SOCAR Petroleum», торгующих CNG, добавятся пункты заправки топливом, расположенные около мечети Бибиэйбат, на 70-м километре участка шоссе Баку-Сальяны, справа у дороги Баку-Газах, слева у дороги Баку-Аляты, слева на 28-м км участке автодороги Баку-Губа», – отмечается в информации.

Напомним, что пассажирские автобусы марки «Iveco» компании «BakuBus» работают на CNG, который выпускается Говсаны-Зыхским терминалом «SOCAR Petroleum» (введен в эксплуатацию 3 июня 2015 года).

«SOCAR Petroleum» работает с 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов.

Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года. В настоящее время в Азербайджане под брендом «SOCAR» действуют 25 АЗС.

В настоящее время на АЗС «SOCAR» реализуются такие виды топлива, как бензин АИ-95 Premium, АИ-92, АИ-98 Super, сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

Лада Евграшина, Г.Р.