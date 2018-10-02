SOCAR и китайская компания BGP создали совместное предприятие - ФОТО

SOCAR и китайская компания BGP создали совместное предприятие по сейсморазведке.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в SOCAR, подписание Соглашения об учреждении СП между SOCAR и «дочкой» Китайской национальной нефтяной компании (CNPC) BGP Inc. состоялось в головном офисе SOCAR.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент BGP Inc. Гоу Лианг.

Новое совместное предприятие будет осуществлять сейсморазведки в Азербайджанской Республике и бассейне Каспийского моря, создаст новые возможности для обмена опытом между специалистами двух компаний.

«В настоящее время SOCAR, наряду с использованием современных технологий, применяет и альтернативные методы для разведки новых месторождений и стабилизации уровня добычи. Создание СП с BGP по геологии и геофизике привнесет новый взгляд в эту сферу и создаст хорошую почву для обмена опытом между специалистами двух стран», - сказал Р.Абдуллаев.

Напомним, что 6 июня 2018 года SOCAR и BGP Inc. подписали Меморандум о взаимопонимании по налаживанию сотрудничества, включая изучение возможностей для создания СП для оказания геофизических услуг. Подписание учредительного договора стало результатом переговоров, проведенных в рамках реализации Меморандума.

BGP Inc. является 100-процентным дочерним предприятием CNPC. Основная сфера деятельности компании заключается в проведении разведочных работ на суше, промежуточных зонах и на море, в том числе в получении, обработке и интерпретации сейсмических данных, полученных путем сложных операций, и в производстве сейсмического оборудования и сопутствующих информационно-коммуникационных технологий.