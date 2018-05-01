SOCAR и BOTAŞ создают компанию для контроля за работой TANAP

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и турецкая BOTAŞ создают совместную компанию для контроля за эффективной и безопасной работой Трансанатолийского газопровода (TANAP), который летом 2018 года будет введен в эксплуатацию, пишет сегодня турецкий портал haberturk.

Компания будет создана на паритетных началах.

TANAP является турецким участком «Южного газового коридора» (ЮГК), призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Мощность TANAP – 16 млрд кубометров газа в год (6 млрд кубометров – для Турции, а 10 млрд кубометров – для Европы с 2020 года) с возможностью удвоения.

Лада Евграшина, Г.Р.