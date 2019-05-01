SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 посетили 85 тысяч человек

Гонка Формулы 1 в Баку остается одним из популярных мест для посещения среди болельщиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit (BCC), за четыре дня Гран-при бакинскую гонку посетили 85 тысяч болельщиков.

Они стали свидетелями не только драматических событий на самом скоростном городском треке Ф1, но и зажигательных ночных концертов с участием мировых звезд.

Хотя в сравнении с прошлым годом наблюдается некоторое снижение численности гостей, посетивших гоночный уик-энд в Баку, продажи билетов остались на прежнем уровне и в частности, полностью были распроданы билеты на все места на трибунах.

Небольшое снижение посещаемости обусловлено отменой накануне Гран-при выступления хедлайнера концертной программы - Сэма Смита, который не смог приехать в Баку из-за проблем со здоровьем, а также отсутствием традиционного концерта в пятницу вечером.

В этом году, по-прежнему, наблюдался высокий приток болельщиков из-за рубежа – гости из 74 стран мира купили почти четверть всех проданных билетов (22%) – и стали свидетелями победы Валттери Боттаса из команды «Мерседес».

Большинство международных гостей прибыли из России, Великобритании, Австрии, Голландии и Грузии.

Комментируя итоги гоночного уик-энда в Баку, коммерческий директор BCC Бюлент Озердим заявил следующее: «За последние четыре года мы добились значительных успехов в проведении зрелищных гонок Формулы 1 в Азербайджане. Мы особенно рады видеть, что наша гонка стала одним из обязательных к посещению мест среди болельщиков из Европы, которые составляют основную фанатскую базу Ф1.

Так, в этом году существенно возросло число гостей из Великобритании – на 41%, из Австрии - на 28% и Нидерландов - на 26%. Кроме того, в этом году мы также увидели всплеск посетителей из Китая (+22%) и Турции (+11%). Бакинский этап Ф1 неуклонно становится популярным местом для истинных фанатов Формулы 1.

Билеты на все трибуны были распроданы, и общие продажи билетов соответствовали показателям 2018 года, несмотря на отсутствие третьего концерта и отмены концерта Сэма Смита накануне гоночного уик-энда. Мы чрезвычайно воодушевлены тем фактом, что число наших местных фанатов растет из года в год, и особенно нас радует то, что все больше молодых людей интересуется автоспортом. При поддержке почитателей бакинского этапа Формулы 1, мы намерены провести не менее зрелищный гоночный уик-энд в 2020 году».

1news.az