Собянин победил на выборах мэра Москвы

Кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, которые прошли в столице в воскресенье, 9 сентября.

Об этом сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передает Lenta.ru.

По его словам, к настоящему времени уже обработано 99,87% протоколов.

«Собянин набрал 70,14% [голосов], но ничего не поменяется, может быть, на сотые доли [результат] увеличится, максимум», — уточнил Горбунов.

Ранее Собянин сам объявил о своей победе. В ходе нового срока на этом посту градоначальник пообещал кардинально улучшить общественный транспорт, ускорить процессы предоставления государственных услуг, «раскрутить программу реновации», повысить качество образования, «поднять на новый уровень» здравоохранение, позаботиться о пожилых людях и инвалидах и уделить особое внимание благоустройству жилых районов.

Помимо Собянина, за пост мэра Москвы также боролись глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Думы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следили более 120 тысяч наблюдателей.

1news.az