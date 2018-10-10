Соблазнительная Джей Ло и другие звезды на красной дорожке American Music Awards 2018 – ФОТО

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards.

The American Music Awards (AMAs) - ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телевизионной сети ABC, когда у тех закончился контракт на трансляцию «Грэмми».

В отличие от «Грэмми», где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

Как на любом масштабном звездном мероприятии, до старта церемонии приглашенные гости прошлись по красной ковровой дорожке, фоторепортаж с которой представлен для просмотра ниже.

Дженнифер Лопес

Дуа Липа

Тейлор Свифт

Эмбер Херд

Рита Ора

Хайди Клум

Сиара

Камилла Кабелло

Эшли Симпсон

Тайра Бенкс

Рами Малек

Шон Мендес

Маколей Калкин

Cardi B

Ф.В, Г.Р.

Фото: Usmagazine.com, Eonline.com, Billboard.com