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Со дня оккупации Ходжавендского района проходит 26 лет

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Со дня оккупации Ходжавендского района проходит 26 лет

Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Ходжавендского района Азербайджана.

Ходжавендский район, территория которого охватывала 1458 квадратных километров, состоял из 1-го города - Ходжавенд, 2-х поселков и 81-го села. Население района составляло 41 216 человек.

Ходжавенд является одним из районов, полностью разрушенных армянскими фашистами. Из-за своего стратегического значения он длительное время находился в блокаде. Ходжавендский район был захвачен армянской армией при содействии 366-го мотострелкового полка бывшего Советского Союза.

В боях за родную землю погибли 145 ходжавендцев. В числе шехидов также 13 женщин и 13 детей. 123 человека были взяты в заложники.

В результате оккупации в 10 селах района, где проживали азербайджанцы, было разграблено и уничтожено 1723 жилых дома, в том числе 47 промышленных и 144 сельскохозяйственных объектов, 32 медицинских и 17 образовательных учреждений, 59 культурных объектов, 32 моста, 42 водохранилища и 316-километровый водопровод.

Ф.Багирова

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