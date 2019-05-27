Снятый в Баку на песню о родителях клип звезды российского «Голоса» растрогал пользователей соцсетей – ВИДЕО

Финалист проекта Первого российского канала «Голос» Брендон Стоун представил в YouTube клип, съемки которого проходили в столице Азербайджана.

Видео снято режиссером Эмином Мурадовым на песню «Родители», которую Б.Стоун исполняет в дуэте с певцом Марко – в целом над проектом работала исключительно азербайджанская команда, в состав которой вошли авторы сценария Самир Алескеров и Хаял Мамедов, оператор Орхан Мамедов, монтажер Мурад Мурадлы, продюсер Руфат Назар и другие.

«В песне затрагивается очень важная и жизненная тема, так как роднее родителей никого нет. Цените каждый миг родителей своих», - отмечает Брендон Стоун, презентуя новое видео на своих страницах в социальных сетях, пользователи которых были растроганы как песней, так и клипом.

Отметим, что это не первый клип Б.Стоуна, снятый в столице Азербайджана, – в 2018 году артист презентовал в Сети видео на песню «Строптивая», съемки которого прошли на побережье Каспийского моря.

В.Ф, Г.Р.