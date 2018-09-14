Снят с должности глава футбольных судей Азербайджана Хагани Мамедов, на его место назначен иностранец-рефери FIFA - ФОТО

Сегодня состоялось очередное заседание исполнительного комитета AFFA.

Как сообщает 1news.az, на заседании были приняты следующие решения:

- Изменить структуру Судейского и судейско-инспекционного комитета AFFA.

- Назначить руководителем новой структуры австрийского специалиста, бывшего рефери FIFA, судью-инспектора FIFA и UEFA, менеджера конвенции UEFA, инструктора программу помощи судьям FIFA и UEFA Фритца Штухлика.

- Новая структура будет действовать как Комитет судей и судей-инспекторов.

- Она будет подчиняться напрямую исполнительному комитету AFFA и раз в квартал представлять отчет членам комитета.

- Определять состав комитета поручено его руководителю.

Таким образом, Хагани Мамедов потерял должность главы Судейского комитета, а Али Гусейнов – главы Комитета судей-инспекторов.

Тимур Рзаев

На фото Хагани Мамедов

На фото Фритц Штухлик