Снят с должности глава футбольных судей Азербайджана Хагани Мамедов, на его место назначен иностранец-рефери FIFA - ФОТО

Сегодня состоялось очередное заседание исполнительного комитета AFFA.
Как сообщает 1news.az, на заседании были приняты следующие решения:
- Изменить структуру Судейского и судейско-инспекционного комитета AFFA.
- Назначить руководителем новой структуры австрийского специалиста, бывшего рефери FIFA, судью-инспектора FIFA и UEFA, менеджера конвенции UEFA, инструктора программу помощи судьям FIFA и UEFA Фритца Штухлика.
- Новая структура будет действовать как Комитет судей и судей-инспекторов.
- Она будет подчиняться напрямую исполнительному комитету AFFA и раз в квартал представлять отчет членам комитета.
- Определять состав комитета поручено его руководителю.
Таким образом, Хагани Мамедов потерял должность главы Судейского комитета, а Али Гусейнов – главы Комитета судей-инспекторов.
Тимур Рзаев
На фото Хагани Мамедов
На фото Фритц Штухлик