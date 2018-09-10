«Снова в школу»: Нижнее белье в шотландскую «клеточку» на стенде магазина в Баку – ФОТО

Очередной казус – на сей раз с эротическим оттенком – произошел в одном из бакинских магазинов.
Как сообщает 1news.az, на стенде с невинной надписью «Снова в школу» весьма интригующе развесили женское нижнее белье в шотландскую «клеточку».
Многие очевидцы этого задались логичным вопросом: «Неужели тем самым бакинских школьниц призывают стать сексуальнее?».
Отметим, что фотография была сделана в магазине бренда New Yorker, расположенном в ТЦ 28Mall.
В свою очередь, комментируя фото, представитель магазина New Yorker заявил 1news.az , что эта фотография не совсем правильно отражает ситуацию.
«У нас двухэтажный магазин. И табличка «Снова в школу» относится не конкретно именно к стеллажу с нижним бельем, а ко всем товарам, расположенным в отделе, а их там много. Вот и все», - отметили в магазине.
Тимур Рзаев
Автор фото: Влада Ахундова
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