Snoop Dogg, Джастин Бибер и другие звезды поддержали подростка, пожаловавшегося на травлю в школе – ФОТО – ВИДЕО

Жительница Теннеси Киберли Джонс 8 декабря опубликовала в социальных сетях ролик, где ее расстроенный сын Китон рассказывает о травле в школе, отметив, что сняла обращение сына по его просьбе в момент, когда он боялся пойти на школьный обед.

В ролике Китон говорит, что школьники называют его уродливым, смеются над его носом, говорят, что у него нет друзей, обливают молоком и бросают на него еду: «Просто любопытно, зачем они задирают? Какой в этом смысл? Почему они находят радость в изобретении способов, как сделать плохо невинным людям? Это совсем не нормально!».

Ролик стал вирусным, и в данный момент количество его просмотров в Twitter приближается к 46.000.000.

Многочисленные пользователи соцсетей поддержали подростка, не остались в стороне и знаменитости, предложившие Китону дружбу и поддержавшие его за смелость.

«Я твой друг, маленький брат. Добавь меня, и мы сможем пообщаться. Люблю тебя, приятель», - пишет в соцсетях Джастин Бибер.

«Теперь я твой друг до конца жизни. Стукни мне в ЛС, чтобы мы могли решить проблему. Любовь - единственный способ победить ненависть», - отмечает Snoop Dogg.

«Будь сильным, Китон. Не дай им сломить тебя. Обещаю, все наладится. В то время как эти хулиганы задаются вопросом, чего же они хотят от этой жизни, как ты смотришь на то, чтобы вместе с мамой приехать на премьеру «Мстителей» в Лос-Анджелес в следующем году?» - пишет в соцсетях звезда Голливуда Крис Эванс.

«Китон, ты вдохновил меня и многих других на то, чтобы, наконец, осознать, сколько нужно смелости и мужества, чтобы высказаться. Твое видео было душераздирающим и невероятно правдивым. Ты действительно супергерой, ведь ты вдохновляешь людей, которых обижают, на то, чтобы начать говорить об этом. Мы все заступимся за тебя. Ты действительно потрясающий. Спасибо», - пишет в сети звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун.

Поддержал Китона и звезда сериала «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс: «Мы слышим тебя. Меня постоянно травили старшие, но я ни разу не заявил об этом, как это сделал ты. Положение вещей меняется в лучшую сторону, потому что ты рассказал всем нам. Спасибо за мужество».

К числу знаменитостей, высказавшихся в поддержку мальчика, примкнул также Марк Руффало: «Дружище, надо мной издевались, когда я был ребенком. Для меня ты супергерой. Защищай свое сердце. У тебя есть приятель в лице Халка».

Игрок в американский футбол Джеймс Гуарантано написал, что вся его команда хочет лично встретиться с мальчиком, чтобы поддержать его, и 11 декабря Гуарантано выложил в Twitter фото с Китоном, отметив, что он «особенный и изменил его жизнь навсегда».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.